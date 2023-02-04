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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 في السعودية

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S8

 

تقدم شركة  سامسونج  جهازها اللوحي الرائد جالاكسي تاب إس 8 بعدة مميزات أهمها شاشة العرض النابضة بالحياة والألوان مع عمر طويل للبطارية و درجة نقاء صوت رائعة بالإضافة إلى الكاميرا عالية الدقة وهي ميزة نادرا ما نجدها في أجهزة الكمبيوتر اللوحي وهو يعتبر من أفضل الأجهزة البديلة والمنافس الأرخض ثمنا من الـ آيباد iPad.

يتوفر جهاز Samsung Galaxy Tab S8 في السعودية بسعر 2,899 ريال سعودي مع نسخة سعة تخزين 128 جيجابايت بحسب موقع جرير.

مواصفات جهاز Samsung Galaxy Tab S8

يأتي جهاز “سامسونج” مع شاشة عرض TFT LCD قياس 11 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ودقة 1600x2560 بيكسل وكثافة بيكسلات 274 بيكسل لكل بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 ونسبة شاشة إلى هيكل 83.6% ونجد طبقة من زجاج الحماية Corning Gorilla Glass 5، كما أنه يدعم وجود قلم ستايلس إلكتروني.

Samsung Galaxy Tab S8

يتم تشغيل جهاز Samsung Galaxy Tab S8 بواسطة وحدة معالجة مركزية من شرائح كوالكوم SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النواة مع أقصى معدل تردد ميقاتي 3.00 جيجاهرتز، وحدة معالجة رسوميات Adreno 730 كل ذلك يقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام مع سعة تخزين 128GB و 256GB جيجابايت حسب الإصدار.

يحزم  سامسونج  بطارية سعتها 8000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات و تصل من 0 إلى 100% خلال 80 دقيقة، هناك مستشعر لبصمات الأصابع في الجانب، مع بوصلة ومقياس تقارب وتسارع وجيروسكوب.

بالنسبة لمحبي التصوير والفيديو، يأتي سامسونج بكاميرا رئيسية في الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.0 وكاميرا أخرى بدقة 6 ميجابيكسل، فتحة عدسة فائقة الاتساع f/2.2 مع فلاش ليد وتقنيات HDR, panorama، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 12 ميجابيكسل وفتحة عدسة فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة وتدعم تقنية HDR.

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يأتي مع الجهاز نظام تشغيل أندرويد 12 مثبت مسبقا من قبل الشركة قابل للترقية لـ 12 مع واجهة مستخدم  One UI 5 ودعم لشبكات واي فاي  802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct مع بلوتوث 5.2, A2DP, LE ويدعم تحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة GLONASS, BDS, GALILEO

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