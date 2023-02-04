فاجعة.. مقتل رضيع من البرد والعطش خلال رحلة هجرة غير شرعية لإيطاليا

قالت السلطات الإيطالية إن رضيعا كان من بين تسعة أشخاص بينهم والدته وامرأة حامل توفوا بسبب البرد والعطش على متن قارب يقل نحو 50 مهاجرا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط.

وقال ناجون هبطوا في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بعد أن تم إنقاذهم في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي للمحققين إن الطفل البالغ من العمر أربعة أشهر انزلق من القارب بعد أن سقطت والدته.

قال ناجون للقضاة إن القارب كان قد غادر صفاقس، جنوب تونس العاصمة، قبل أيام قليلة، وبعد فترة وجيزة ضل طريقه.

بينما كشف المحققون إن قارب صيد تونسي أبلغ السلطات المالطية بالحادثة وقال إنه يبدو أن هناك جثثا على متنه، لكن لم يكن هناك رد لاحق.

وقال الناجون إنه بعد نفاد إمدادات الغذاء والمياه، بدأ الركاب بشرب مياه البحر بدافع اليأس.

وتمكن خفر السواحل الإيطالي من الوصول إلى السفينة مساء الخميس، وعثرت على جثث ثمانية أشخاص على متنها. ثم أكد الناجون، بمن فيهم والده، وفاة الطفل. وتم نقل حوالي 42 ناجياً إلى لامبيدوزا.

الناجون، ومنهم 10 نساء وطفل، هم من مالي وساحل العاج وغينيا والكاميرون وبوركينا فاسو والنيجر. لم يتم الكشف عن جنسية المولود.