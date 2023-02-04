من غير لحوم.. طريقة عمل مكرونة بالطماطم والثوم

مكرونة بالطماطم والثوم من الأكلات الأقتصاديةة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالطماطم والثوم في البيت.



مقادير مكرونة بالطماطم والثوم



٤٠٠جرام مكرونة فارفيللي مسلوقة

ماء سلق المكرونة

٥٠٠جرام طماطم شيري أنصاف

كوب زيتون أسود صحيح مخلي

١٠فص ثوم شرائح

كوب بقدونس مفروم

زيت زيتون

زبدة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير مكرونة بالطماطم والثوم



يشوح الفلفل في زيت الزيتون بدون تغيير في اللون ومن ثم تضاف الطماطم والزيتون والبقدونس وتشوح المكونات سريعاً وتضاف المكرونة ومعها كمية قليلة من ماء سلق المكرونة وتقلب المكونات جيداً ويضاف الملح والفلفل وتترك المكرونة ليتم نضجها وتقدم المكرونة ساخنه مع الجبنة