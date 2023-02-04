مرض غريب يهددك بالعمى وأعراضه صادمة

الجلوكوما مرض عبارة عن مجموعة من أمراض العين التي تؤدي إلى تلف العصب البصري تصل لـ العمي، يرسل العصب البصري معلومات بصرية من عينك إلى عقلك وهو أمر حيوي للرؤية الجيدة، غالبًا ما يرتبط تلف العصب البصري بارتفاع الضغط في عينك، لكن يمكن أن يحدث الجلوكوما حتى مع ضغط العين الطبيعي.



يمكن أن يحدث الجلوكوما في أي عمر ولكنه أكثر شيوعًا عند كبار السن، إنه أحد الأسباب الرئيسية للعمى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.



العديد من أشكال الجلوكوما ليس لها علامات تحذيرية، التأثير تدريجي لدرجة أنك قد لا تلاحظ تغيرًا في الرؤية حتى تكون الحالة في مراحلها اللاحقة.



من المهم إجراء فحوصات عين منتظمة تتضمن قياسات لضغط عينك، إذا تم التعرف على الجلوكوما مبكرًا ، يمكن إبطاء فقدان البصر أو منعه، إذا كنت تعاني من الجلوكوما ، فستحتاج إلى العلاج أو المراقبة لبقية حياتك.



أعراض الجلوكوما



تعتمد أعراض الجلوكوما على نوع ومرحلة حالتك.

زرق مفتوح الزاوية

لا توجد أعراض في المراحل المبكرة

تدريجيًا ، تظهر بقع عمياء غير مكتملة في رؤيتك الجانبية. تُعرف الرؤية الجانبية أيضًا بالرؤية المحيطية

في مراحل لاحقة ، صعوبة في رؤية الأشياء في رؤيتك المركزية

زرق انسداد الزاوية الحاد

صداع حاد

ألم شديد في العين

الغثيان أو القيء

رؤية مشوشة

هالات أو حلقات ملونة حول الأضواء

احمرار العين

زرق التوتر الطبيعي

لا توجد أعراض في المراحل المبكرة

تدريجيًا ، تشوش الرؤية

في مراحل لاحقة ، فقدان الرؤية الجانبية

الجلوكوما عند الأطفال

عين باهتة أو غائمة (للرضع)

زيادة الرمش (الرضع)

دموع بدون بكاء (رضع)

رؤية مشوشة

قصر النظر الذي يزداد سوءا

صداع الراس

الجلوكوما الصبغي

هالات حول الأضواء

عدم وضوح الرؤية عند ممارسة الرياضة

فقدان تدريجي للرؤية الجانبية



أسباب الجلوكوما



يتطور الجلوكوما عندما يتلف العصب البصري، مع تدهور هذا العصب تدريجيًا ، تظهر بقع عمياء في رؤيتك، لأسباب لا يفهمها الأطباء تمامًا ، يرتبط تلف العصب هذا عادةً بزيادة الضغط في العين.

يحدث ارتفاع ضغط العين نتيجة تراكم السوائل التي تتدفق في جميع أنحاء داخل العين، يُعرف هذا السائل أيضًا باسم الخلط المائي، عادة ما يتم تصريفه من خلال نسيج يقع في الزاوية حيث تلتقي القزحية والقرنية، يسمى هذا النسيج أيضًا بالشبكة التربيقية، تعتبر القرنية مهمة للرؤية لأنها تسمح بدخول الضوء إلى العين، عندما تفرز العين الكثير من السوائل أو لا يعمل نظام الصرف بشكل صحيح ، قد يزداد ضغط العين.

زرق مفتوح الزاوية

هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا من الجلوكوما. تظل زاوية التصريف التي تشكلها القزحية والقرنية مفتوحة. لكن الأجزاء الأخرى من نظام الصرف لا تستنزف بشكل صحيح. قد يؤدي هذا إلى زيادة بطيئة وتدريجية في ضغط العين.

زرق انسداد الزاوية

يحدث هذا النوع من الجلوكوما عندما تنتفخ القزحية. تسد القزحية المنتفخة زاوية التصريف جزئيًا أو كليًا. نتيجة لذلك ، لا يمكن للسائل أن يدور عبر العين ويزداد الضغط. قد يحدث زرق انسداد الزاوية بشكل مفاجئ أو تدريجي.

زرق التوتر الطبيعي

لا أحد يعرف السبب الدقيق لتلف العصب البصري عندما يكون ضغط العين طبيعيًا. قد يكون العصب البصري حساسًا أو يعاني من تدفق دم أقل. قد يكون سبب هذا التدفق المحدود للدم هو تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين أو حالات أخرى تضر بالدورة الدموية. يُعرف أيضًا تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين باسم تصلب الشرايين.

الجلوكوما عند الأطفال

قد يولد الطفل مصابًا بمرض الجلوكوما أو يصاب به في السنوات القليلة الأولى من حياته. قد يتسبب الصرف المسدود أو الإصابة أو الحالة الطبية الأساسية في تلف العصب البصري.

المصدر: mayoclinic