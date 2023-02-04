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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 164 مخالفة مرورية في حملات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

 

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تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب المخابز في الغربية

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، برصد وضبط 164 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

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تموين الغربية: تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 27 ألفا و590 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

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