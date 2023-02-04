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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواعيد إعلان نتائج الصف الأول والثاني الثانوي بالقليوبية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

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وتعلن غدًا الأحد 5 فبراير نتيجة الصف الأول الثانوي العام، والإثنين 6 فبراير 2023 إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي العام، بالمدارس.

 

من جانبها تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وإبراهيم الصغير مدير التعليم العام بالمديرية، أعمال الصيانة في عدد من مدارس إدارة بنها التعليمية التي خضعت للصيانة الشاملة للاطمئنان على سرعة انتهاء التجهيزات الخاصة بأعمال الدهانات وصيانة المقاعد المدرسية والتجميل والنظافة داخل المدارس والاطمئنان على كفاءة مرافق المدارس من كهرباء ومياه وصرف وغيرها، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب خلال النصف الدراسي الثاني 2023/2022.
 

وفى السياق نفسه، عقدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعا مع مديرى عموم الإدارات لمناقشة الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من استلام الكتب من المخازن وتوزيعها على المدارس والتنبيه المشدد بإعلان النتائج دون أي تبرعات أو رسوم أو ما شابه ذلك مع التنبيه بإعلان النتائج في مكان ظاهر في المدرسة.

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