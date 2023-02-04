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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تغسل عقل طفلك في 50 يوما.. إجراءات عاجلة ضد هذه الألعاب الإلكترونية

مخاطر الألعاب الإلكترونية
مخاطر الألعاب الإلكترونية

انتشرت خلال الفترة الأخيرة، العديد من الألعاب الإلكترونية الخطيرة، التي تدفع الأطفال إلى الانتحار، وتغسل عقولهم، ليقعوا فريسة هذه الألعاب، والتي لقبها البعض، ألعاب الموت حيث تجبر الأطفال والمراهقين على التقليد الأعلى، حتى الوفاة، ولعل أبرز هذه الألعاب هي لعبة الحوت الأزرق، ولعبة مريم، لعبة تشارلي.

في هذا الصدد، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قضية حماية الأطفال من مخاطر الألعاب الإلكترونية واستخدام الإنترنت، أصبحت ضرورة ملحة مع تزايد أعداد المستخدمين من الأطفال وتعريضهم للخطر والاستغلال والابتزاز الإلكتروني والذى وصل فى بعض الحالات إلى الانتحار.

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الدستور المصري يحمي الأطفال

وأضاف عبد الغفار خلال كلمته، في جلسة نقاشية نظهما المجلس القومي للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة أمس، بعنوان "مخاطر استخدام الإنترنت على الأطفال"، أن مصر تلتزم بحماية الأطفال وتوفير سبل التمكين والرعاية وتهيئة البيئة المحيطة لتكون داعمة لهم، فقد كفل الدستور للطفل حقوقه الاجتماعية والتعليمية والصحية، وما يحميه من أنواع العنف كافة.

وطالب بتوحيد الجهود من كل القطاعات، لوضع خريطة عمل، تتوزيع عليها الأدوار في نطاق مدة زمنية، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني للتصدى لمخاطر الاستخدام الخاطئ للانترنت وخاصة الألعاب الالكترونية الخطيرة.

مبادرات حكومية لحماية الأطفال

من جانبها شددت الدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، على ضرورة مواجهة الأخطار التي تواجه الأطفال على الإنترنت في ظل هذا التطور التكنولوجي الهائل مؤكدة أن هذه القضية شديدة الخطورة ولابد من العمل عليها بشكل عاجل و أكثر منهجية ورفع مستوى الوعي بين الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية وتعريفهم بالإجراءات الخاصة بحماية الأطفال والدراية الكافية وسائل الإبلاغ عن هذه الجرائم، والتي تتمثل في خط نجدة الطفل 16000.

وأضافت "عثمان"  أن المجلس أطلق عدة مبادرات لتعزيز التصدي للعنف ضد الأطفال ومنها مبادرة " أماني دوت كوم" وغيرها التى سيطلقها المجلس لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت وأضرار الألعاب الإلكترونية، على أن تقدم هذه المبادرات محتوى توعوي للأهالي والأسر ومقدمي الرعاية والأطفال.

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أخطر الألعاب الإلكترونية

وفيما يلي نستعرض أبرز الألعاب الإلكترونية التي تشكل خطرا على الأطفال، ويجب حمايتهم من الوقوع فريسة لها:

لعبة مريم.. مخاطر الألعاب الإلكترونية

لعبة مريم، هي أحد أخطر الألعاب الإلكترونية، وتبدأ اللعبة، بفتاة تائهة تستعين باللاعب لتعود لبيتها، وخلال رحلة عودتها تسأل اللاعب العديد من الأسئلة للتعرف على بيانته الشهصية مثل الاسم والعنوان بالتفصيل، ما أغضب العديد من الأشخاص و خاصة المواطنين السعوديين لما رأوا فيها من خطورة على أطفالهم و كشف بياناتهم ، و قد تدفع تلك اللعبة الأطفال لإيذاء أنفسهم أيضًا.

لعبة الحوت الأزرق تؤدي للانتحار

تتمثل خطورة لعبة الحوت الأزرق، في أنها تغسل عقول الأطفال المراهقين بشكل تام خلال 50 يومًا من اللعب، وفي النهاية تدفع لعبة الحوت الأزرق الطفل إلى الانتحار، حيث توجه بعض التحديات للطفل كأن تطلب اللعبة تعذيب وقتل بعض الحيوانات وعلى المشترك تصوير عملية القتل بالفيديو وبثها، كما تطلب من اللاعب أن يقطع جزء من جسمه و يقوم بتعذيب نفسه.

وبعدها تطلب من اللاعب أن يستيقظ بأوقات متأخرة من الليل وبذلك يختل نظام جسده، وتطلب ألا يتحدث مع أحد، وبالتالي يصبح شخصًا انطوائيًا ويدخل في حالة اكتئاب، وتستمر اللعبة في طلباتها الغريبة حتى ينتهي المطاف بانتحار اللاعب.

لعبة الشيطان الحزين

لعبة الشيطان الحزين من أخطر الألعاب الإلكترونية، فهي قادمة من الانترنت المظلم، واكتشفت بالصدفة، حيث يرسل أصحاب لعبة الشيطان الحزين، دعاوي خاصة لبعض الأشخاص فقط، و يقومون باستغلال الأطفال في تلك اللعبة بهدف تحطيم روح الطفولة و بث العنف والخوف في نفوسهم، وبمجرد دخول الطفل اللعبة تبدأ العديد من الصور تظهر منها المرعب مثل صور شياطين وأطفال مقتولين واعتداءات جنسية ومنها ما هو صور لأشخاص مشهورين في العالم قد ماتوا بالفعل.

لعبة البوكيمون جو 

انتشرت لعبة البوكيمون بشكل سريع بين الأطفال، ولكنها تحمل كارثة عظمى ، لأن اللعبة تعتمد بشكل أساسي على الخريطة المحيطة باللاعب فينظر داخل اللعبة والتي تظهر البوكيمون أمام اللاعب مباشرة وتحدد أماكن البحث وتأمره بالذهاب لتلك الأماكن مسرعًا للحصول على البوكيمون، ولكن بعد انتشار اللعبة بفترة ظهرت العديد من الحوادث المترتبة بسبب أن اللاعب لا ينظر إلى الطريق من حوله بل ينظر في الكاميرا الموجودة في اللعبة و هي لا تظهر السيارات والأشخاص والأسواق من حول اللاعب ولذلك يقع في العديد من الحوادث.

لعبة جنية النار تقتل الأطفال بالغاز

تستهدف لعبة جنية النار إقناع الطفل أن بإمكانه التحول لجنية نار من خلال استخدام الغاز الموقد، تقول تعليمات اللعبة: "في منتصف الليل عندما يكون الجميع نائما، استيقظي من سريرك و دوري في جميع أنحاء الغرفة ثلاث مرات، وأنت ترددين الكلمات السحرية، ثم انتقلي إلى المطبخ بصمت، من دون أن يلاحظك أحد وإلا ستفقد الكلمات السحرية قوتها، افتحي موقد الغاز، كل الشعلات الأربع ولكن من دون نار إنك لا ترغبين بأن تحترقي، ثم نامي، الغاز السحري سيأتي إليك، ستتنفسينه أثناء نومك وفي الصباح عندما تستيقظين ستكونين قد صرت جنية".

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