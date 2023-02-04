13 قتيلا على الأقل جراء أكثر من 200 حريق غابات في تشيلي

لقي 13 شخصا مصرعهم، يوم أمس، في أكثر من 200 حريق غابات بوسط تشيلي، حيث تسجل موجة حر شديدة.

وصرح ماوريسيو تابيا، نائب مدير الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها، أن هناك "ما مجموعه 13 قتيلا، هم 11 في مدينة سانتا خوانا (منطقة بيوبيو)، وطيار بوليفي وميكانيكي تشيليّ الجنسية" تحطمت مروحيتهما خلال مقاومة الحرائق.

وأشارت السلطات التشيلية إلى وجود 22 مصابا، ثمانية منهم حالاتهم خطرة، مضيفة أن هناك أكثر من 200 حريق أتى حتى الآن على أكثر من 40 ألف هكتار ودمر 97 منزلا بالكامل.



ومن بين 204 حرائق نشطة، هناك 56 خارج السيطرة. وتحدث هذه الحرائق خلال موجة حر شديدة مع درجات حرارة تقارب 40 درجة مئوية، ما يجعل السلطات تخشى وقوع كارثة مثل التي حدثت عام 2017، وأسفرت حينها في مقتل 11 شخصا، وسقوط نحو 6000 ضحية، ودمر أكثر من 1500 منزل، وأتى على 467000 هكتار من الأراضي.

وعلى غرار ما حصل في الكارثة السابقة، اندلعت الحرائق في مناطق زراعية وغابات قبل أن تنتشر وتهدد المناطق المأهولة.