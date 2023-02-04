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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء السخنة يستقبل آلاف الزوار على متن 3 سفن سياحية

ميناء السخنة
ميناء السخنة

استقبل الرصيف الجديد بالحوض الثاني بميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم السبت، ثلاث سفن سياحية على متنها ما يقرب من 3 آلاف سائح، وذلك في ظل حركة النشاط السياحي التي تشهدها مصر، خاصة السياحة البحرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر من خلال الرحلات البحرية لليوم الواحد، واستقبال السفن السياحية التي تستقبلها موانئ الهيئة، حيث تعد هذه الرحلات هي الأولى من نوعها.

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وقد استقبل ميناء السخنة صباح اليوم السفينة السياحية “Splendida MSC” التي تزور الميناء أسبوعياً - كل سبت - ضمن رحلاتها السياحية البحرية من نوفمبر الماضي لتمتد لأبريل المقبل، وعلى متنها السائحون من جنسيات متنوعة، ويقومون برحلات بحرية حول العالم، حيث استقبلها الميناء اليوم وعلى متنها 2826 سائحا، قادمة من ميناء ينبع، متجهة إلى سفاجا مساء اليوم.

كما استقبل الميناء أيضاً السفينة السياحية “إميرالد أزورا” وعلى متنها 75 سائحاً قادمة من شرم الشيخ لتغادر إلى وجهتها مساء اليوم أيضاً، كما تم استقبال السفينة السياحية “Clio” قادمة من الغردقة لتغادر في المساء إلى وجهتها التالية على متنها 85 سائحاً.

وفي هذا السياق، قامت إدارة الميناء بالتنسيق مع شركة موانئ دبي العالمية - السخنة، لاستقبال الثلاث سفن في توقيتات مختلفة على الرصيف الجديد للحوض الثاني، والقيام بالتنسيق لإجراءات دخول ومغادرة السائحين والتسهيلات المطلوبة بالتعاون مع الجهات المعنية بالميناء.

من جانبه، قال اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، إن حركة التداول واستقبال السفن تسير على أكمل وجه بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة، والتي قاربت على الانتهاء، متضمنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم٢ تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين، فضلاً عن التنسيق الدائم مع الجهات المعنية في تسهيل الإجراءات بشأن استقبال السفن السياحية وكذا إجراءات الخروج والدخول من وإلى الرصيف للسائحين بشكل منتظم دون تعطيل أية أعمال قائمة بالميناء.

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