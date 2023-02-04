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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعى القاهرة تعتمد نتائج الفصل الدراسى الأول

امتحانات
امتحانات

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، إعتماد نتائج جميع الفرق الدراسية للعام الجامعى 2022-2023 .

وقالت الدكتورة أمل يوسف ، أنه تم اعتماد نتائج جميع الفرق الدراسية (الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة) فصل دراسي اول  لمرحلة البكالوريوس ، على الموقع الرسمى للكلية . 

جامعة القاهرة 
 

فى سياق آخر استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد لو تشون شنغ المستشار التعليمي الصيني، للنقاش حول تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية في مختلف المجالات البحثية والتعليمية، وحضر اللقاء رئيس رابطة الطلاب الصينيين في مصر، والمديرة الصينية لمركز كونفوشيوس، والدكتورة رحاب صبحي مديرة مركز كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

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المستشار التعليمي الصيني يشيد بإسهامات جامعة القاهرة وخريجيها في المجتمع الدولي

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد الخشت، أن مجالات التعاون مع الجانب الصيني وصلت إلى حد كبير؛ ومن أبرزها إنشاء وافتتاح معهد كونفوشيوس النموذجي الجديد، والتوسع في دورات تعليم اللغة الصينية، وعقد درجات علمية مشتركة لبرامج عديدة، ووجود جامعة القاهرة فنيا وتدريبيا في مشروع تعليم اللغة الصينية في المدارس، مشيرًا إلى موافقة مجلس جامعة القاهرة خلال جلسته شهر يناير على خطاب نوايا للتعاون مع جامعة جيلين الصينية لإنشاء درجة علمية مزدوجة للبكالوريوس لتعليم اللغة العربية للطلاب الصينين.

ورحب رئيس جامعة القاهرة، بعقد درجات علمية مشتركة مع الجامعات الصينية في مجالات دراسية متعددة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمجال الهندسي وغيرها من المجالات.

من جانبه، قال المستشار التعليمي الصيني، إن جامعة القاهرة تعد من أشهر الجامعات في العالم العربي وهي مهد التعليم المصري لتخريجها العلماء والأدباء، معربًا عن تقديره لإسهامات الجامعة وخريجيها في المجتمع الدولي.

واستعرض المستشار التعليمي الصيني، التبادلات بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، مشيرًا إلى أنها تبادلات حققت ثمارا متواصلة، معربًا عن تقديره لهذا التعاون وما أسفر عنه من إنجازات.

الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة نتائج

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