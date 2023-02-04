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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لو قعدت ساعة تموت.. قصة أهدأ مكان في العالم| هتسمع صوت دمك

قصة أهدأ غرفة في
قصة أهدأ غرفة في العالم

الصمت ثمين لكنك لن تكون قادرًا على البقاء لأكثر من ساعة داخل أهدأ غرفة في العالم، والتي أنشأتها شركة مايكروسوفت العالمية في عان 2015.

استغرق بناء الغرفة - المعروفة باسم الغرفة كاتمة للصدى - عامين، وتم بنائها في مقر الشركة في ريدموند بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بلقب أهدأ غرفة في العالم.

ماذا يحدث عندما تبقى داخل أهدأ غرفة في العالم؟

فبعد بضع دقائق من البقاء داخل أهدأ غرفة في العالم، ستبدأ بالفعل في سماع دقات قلبك، بعد ذلك بدقائق قليلة يمكنك سماع صوت طحن وتدفق الدم في عظامك.

تزيل الحجرة عديمة الصدى كل الضوضاء الخارجية الأخرى وتسمح لك بسماع الأصوات اللانهائية داخل جسمك، مما قد يصيبك بالجنون.

ونظرًا لعدم صدور أصوات من العالم الخارجي داخل أهدأ غرفة في العالم، سيتحول الصمت التام إلى رنين وطنين لا يطاق في أذنيك.

ويمكنك حتى سماع صوت نفسك وسيصدر صوتًا عاليًا، مما سيؤدي على الأرجح إلى فقدان توازنك بسبب قلة الصدى داخل أهدأ غرفة في العالم، ويضعف وعيك المكاني.

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