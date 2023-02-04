كيف تمنع جوجل وسيري وفيسبوك من سماع كل شئ تقوله ؟

تشكل البيانات الهائلة التي تستخدمها شركات التكنولوجيا العملاقة قلقا كبيرا للمستخدمين، ومع التطور الهائل في التطبيقات المختلفة وأيضا أدوات الذكاء الاصطناعي، قد يرغب البعض في منع تطبيقات مثل Alexa و Google Assistant و Siri وفيسبوك من الاستماع إلى كل ما يقولونه .

وبحسب USA Today فإن هناك طرق مختلفة لمنع الأجهزة الذكية والتطبيقات وأيضا المساعدات الصوتية من الوصول إلى بياناتك، حيث يتضمن بعضها التنصت على الميكروفونات والكاميرات، كما أن هناك إعدادات لـ Alexa و Google Assistant و Siri وفيسبوك لمنعهم من الاستماع إلى كل ما تقوله.

كيفية منع Google Assistant من التنصت عليك



يستمع Google Assistant دائمًا إلى كلمة مهمة عند تمكين الميزة، إذا كنت تريد أن تتوقف هواتف أندرويد عن الاستماع إليك عند سماع كلمة "OK Google" ، فانتقل إلى تطبيق جوجل على هاتف أندرويد ، وستحتاج إلى النقر على صورة الملف الشخصي ثم البحث عن القائمة في الإعدادات ثم Google Assistant ثم عام.

قم بتعطيل التبديل إلى Google Assistant

وإذا كنت ترغب في حذف جميع بيانات Google Assistant التي جمعتها جوجل بالفعل منك ، فتوجه إلى حساب جوجل الخاص بك على الويب ، وقم بتسجيل الدخول ، وابحث عن صفحة نشاط مساعد جوجل، ثم اضغط على قائمة النقاط الثلاث وابحث عن خيار حذف النشاط حسب الخيار ، ثم حدد كل الوقت لحذف جميع التسجيلات الصوتية.

كيفية منع Siri من التنصت عليك

ويفتح "Hey Siri" مساعد آبل، الذي يعمل على أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة آبل الأخرى، ويتيح لك نظام التشغيل iOS إيقاف المساعد الصوتي من خلال :

توجه إلى تطبيق الإعدادات على آيفون وآيباد ، وابحث عن قائمة Siri & Search ، وقم بإيقاف تشغيل خيار الاستماع إلى يا Siri، حيث ستحتاج أيضًا إلى إيقاف تشغيل خيار السماح لـ Siri عند القفل، وإذا كنت قلقًا بشأن استدعاء Siri عن طريق الخطأ من الزر الجانبي.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة Siri & Dictation History ، حيث يمكنك حذف بياناتك من خوادم آبل .

كيفية منع Alexa من التنصت عليك

ويمكنك إيقاف تشغيل الميكروفون على أي جهاز Echo عندما لا تريد أن يستمع Alexa إليك. لكن هذا النوع من الأشياء يقضي على الغرض من وجود مكبر صوت ذكي أو شاشة ذكية في المقام الأول.

ويجب ضمان عدم وصول تسجيلاتك الصوتية إلى أمازون من خلال :

الانتقال إلى تطبيق Alexa على هاتفك ، وابحث عن قائمة المزيد، وبعد ذلك ، ستحتاج إلى التوجه إلى الإعدادات والعثور على قائمة خصوصية Alexa.

هناك ، سيتعين عليك الانتقال إلى إدارة بيانات Alexa الخاصة بك ، وقم بإيقاف تشغيل مفاتيح التبديل للمساعدة في تحسين Alexa واستخدام الرسائل لتحسين النسخ.

كيفية منع فيسبوك من التنصت عليك



ويطلب فيسبوك أحيانًا الوصول إلى الميكروفون لإجراء محادثات الفيديو ولأغراض تحويل النص إلى كلام، ويمكنك منع فيسبوك من الوصول لبياناتك من خلال هذه الخطوات:

هواتف آيفون

افتح تطبيق الإعدادات، ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الخصوصية والأمان.

حدد موقع القائمة المسماة الميكروفون واضغط عليها.

ابحث عن فيسبوك في قائمة التطبيقات وقم بتبديل المفتاح الأخضر إلى وضع الإيقاف.

هواتف أندرويد



افتح تطبيق الإعدادات ، ثم انقر فوق التطبيقات.

اضغط على التطبيق الذي تريد تغييره ، ثم اضغط على فيسبوك.

اختر الأذونات، ثم لتغيير إعداد إذن ، اضغط عليه ، ثم اختر من بين الخيارات التالية: السماح فقط أثناء استخدام التطبيق ، أو السؤال في كل مرة ، أو عدم السماح.

إذا قررت تصوير مقطع فيديو أو الدردشة مع صديق ، فارجع إلى هذه الإعدادات وقم بتمكين الميكروفون، ويمكنك دائمًا إيقاف تشغيله مرة أخرى عند الانتهاء.