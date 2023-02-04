عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تمنع جوجل وسيري وفيسبوك من سماع كل شئ تقوله ؟

كيف تمنع جوجل وسيري
كيف تمنع جوجل وسيري وفيسبوك من سماع كل شئ تقوله ؟

تشكل البيانات الهائلة التي تستخدمها شركات التكنولوجيا العملاقة قلقا كبيرا للمستخدمين، ومع التطور الهائل في التطبيقات المختلفة وأيضا أدوات الذكاء الاصطناعي، قد يرغب البعض  في منع تطبيقات مثل  Alexa و Google Assistant و Siri وفيسبوك من الاستماع إلى كل ما يقولونه . 

وبحسب USA Today فإن هناك طرق مختلفة لمنع الأجهزة الذكية والتطبيقات وأيضا المساعدات الصوتية من الوصول إلى بياناتك، حيث يتضمن بعضها التنصت على الميكروفونات والكاميرات، كما أن هناك إعدادات لـ Alexa و Google Assistant و Siri وفيسبوك لمنعهم من الاستماع إلى كل ما تقوله. 

كيفية منع Google Assistant من التنصت عليك  


يستمع Google Assistant دائمًا إلى كلمة مهمة عند تمكين الميزة، إذا كنت تريد أن تتوقف هواتف أندرويد عن الاستماع إليك عند سماع كلمة "OK Google" ، فانتقل إلى تطبيق جوجل على هاتف أندرويد ، وستحتاج إلى النقر على صورة الملف الشخصي ثم البحث عن القائمة في الإعدادات ثم  Google Assistant ثم عام.

قم بتعطيل التبديل إلى  Google Assistant 

وإذا كنت ترغب في حذف جميع بيانات  Google Assistant التي جمعتها جوجل بالفعل منك ، فتوجه إلى حساب جوجل الخاص بك على الويب ، وقم بتسجيل الدخول ، وابحث عن صفحة نشاط مساعد جوجل، ثم اضغط على قائمة النقاط الثلاث وابحث عن خيار حذف النشاط حسب الخيار ، ثم حدد كل الوقت لحذف جميع التسجيلات الصوتية.

كيفية منع Siri من التنصت عليك  

ويفتح "Hey Siri" مساعد آبل، الذي يعمل على أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة آبل الأخرى، ويتيح لك نظام التشغيل iOS إيقاف المساعد الصوتي من خلال : 

توجه إلى تطبيق الإعدادات على آيفون وآيباد ، وابحث عن قائمة Siri & Search ، وقم بإيقاف تشغيل خيار الاستماع إلى يا Siri، حيث ستحتاج أيضًا إلى إيقاف تشغيل خيار السماح لـ Siri عند القفل، وإذا كنت قلقًا بشأن استدعاء Siri عن طريق الخطأ من الزر الجانبي.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة Siri & Dictation History ، حيث يمكنك حذف بياناتك من خوادم آبل .

كيفية منع Alexa من التنصت عليك  

 

ويمكنك إيقاف تشغيل الميكروفون على أي جهاز Echo عندما لا تريد أن يستمع Alexa إليك. لكن هذا النوع من الأشياء يقضي على الغرض من وجود مكبر صوت ذكي أو شاشة ذكية في المقام الأول.

ويجب ضمان عدم وصول تسجيلاتك الصوتية إلى أمازون من خلال : 

الانتقال إلى تطبيق Alexa على هاتفك ، وابحث عن قائمة المزيد، وبعد ذلك ، ستحتاج إلى التوجه إلى الإعدادات والعثور على قائمة خصوصية Alexa.

هناك ، سيتعين عليك الانتقال إلى إدارة بيانات Alexa الخاصة بك ، وقم بإيقاف تشغيل مفاتيح التبديل للمساعدة في تحسين Alexa واستخدام الرسائل لتحسين النسخ.

كيفية منع فيسبوك من التنصت عليك  


ويطلب فيسبوك أحيانًا الوصول إلى الميكروفون لإجراء محادثات الفيديو ولأغراض تحويل النص إلى كلام، ويمكنك منع فيسبوك من الوصول لبياناتك من خلال هذه الخطوات:

هواتف آيفون 

افتح تطبيق الإعدادات، ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الخصوصية والأمان.
حدد موقع القائمة المسماة الميكروفون واضغط عليها.
ابحث عن فيسبوك في قائمة التطبيقات وقم بتبديل المفتاح الأخضر إلى وضع الإيقاف.

هواتف أندرويد 
 

افتح تطبيق الإعدادات ، ثم انقر فوق التطبيقات.
اضغط على التطبيق الذي تريد تغييره ، ثم اضغط على فيسبوك.
اختر الأذونات، ثم  لتغيير إعداد إذن ، اضغط عليه ، ثم اختر من بين الخيارات التالية: السماح فقط أثناء استخدام التطبيق ، أو السؤال في كل مرة ، أو عدم السماح.
إذا قررت تصوير مقطع فيديو أو الدردشة مع صديق ، فارجع إلى هذه الإعدادات وقم بتمكين الميكروفون، ويمكنك دائمًا إيقاف تشغيله مرة أخرى عند الانتهاء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

ترشيحاتنا

خير مُعلّم .. وزيرة التعاون الدولي تنعى شريف إسماعيل

تسبب السرطان وتدمر الشعر .. تحذير عاجل من هذه الكريمات | فيديو

البنك المركزي: 4.06 تريليون جنيه استثمار أذون الخزانة والأوراق المالية سبتمبر الماضي

مع إسقاط المنطاد الصيني .. إسرائيل تهاجم جسمًا مجهولًا في أجواء غزة

صوّر أماكن استراتيجية | أحمد موسى : الصين علّمِت على أمريكا بالمنطاد

أسرع 5 سيارات جديدة في السعودية |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

مشاهد تحبس الأنفاس من الطرق الأكثر رعبا في العالم

من غير أدوية.. علاج الدوالي للمرأة الحامل

الكفتة المغشوشة والأصلية .. شاهد الفرق بمجرد النظر

فيديو

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

وارد.. حقيقة اعتزال بوسي للفن بعد غياب 4 سنوات| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ