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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدمن يتخلص من عمته وزوجها.. رئيس محكمة سابق يروي أغرب قضية واجهته

جريمة قتل
جريمة قتل

حل المستشار محسن مبروك، رئيس محكمة استئناف طنطا الأسبق، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

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وقال المستشار محسن مبروك، رئيس محكمة استئناف طنطا الأسبق، إن كلية الحقوق كان يُطلق عليها قديما كلية الوزراء وتسمى أيضا بمدرسة الحياة، لأن الدراسة فيها كانت مرتبطة بكل فروع الحياة التي نعيشها.

 

وأضاف: "المعرفة الخاصة بكلية الحقوق معرفة عامة وشاملة وتعتبر نوع من أنواع الرياضة الذهنية.. كلية الحقوق تعلم الطالب التفكير بطريقة قانونية وليست الحفظ، وتساهم في تكوين الملكة القانونية".

 

مدمن يتخلص من عمته وزوجها

وروى المستشار محسن مبروك، رئيس محكمة استئناف طنطا الأسبق، تفاصيل قضية حكم فيها بالإعدام، قائلا: “آخر قضية لي قبل دخولي مجلس القضاء الأعلى، حكمت بالإعدام على قاتل كان مدمنا للمخدرات وكانت التي تتولى رعايته وتصرف عليه عمته، وعندما فكر المتهم في جلب الأموال فكر في قتل عمته، وذهب لمنزلها لطلب المال، وكان زوج عمته في المنزل وكان يعلم أنه يأتي من أجل الفلوس، وعندما رآه قال له ”انت جاي تأخذ فلوس، إحنا معندناش فلوس".

 

وتابع: "المتهم طعن زوج عمته وقتله، وعندما سمعت عمته الصوت، خرجت من الداخل، وطعنها هي الأخرى أكثر من 13 طعنة، والغريب أنه كان يقول وهو يطعنها سامحيني يا عمتي انتي كنتي أحن واحدة عليا، وبعد ما قتلهم دخل أخذ كل ما يمكن بيعه وانصرف، وذهب لبيع المنقولات التي استولى عليها، وتم ضبطه بعد ذلك".

 

المستشار محسن مبروك محكمة استئناف طنطا رئيس محكمة استئناف طنطا الأسبق ايمان الحصري محسن مبروك

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