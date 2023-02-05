وانت فى بيتك .. خطوات تجديد رخصة السيارة عبر الإنترنت

توفر الحكومة بمؤسساتها جميع الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وذلك عبر الإنترنت خاصة فى ظل التحول الرقمي ومن بينها إمكانية تجديد رخصة السيارة دون الحاجة إلى الذهاب للمرور.

خطوات تجديد رخصة السيارة

ويمكن للمواطن الراغب فى إنهاء إجراءات تجديد رخصة السيارة القيام بذلك إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى المرور، أو الوقوف في طابور.

ويحتاج المواطن لتجديد رخصة السيارة فقط لجهاز الكمبيوتر أو موبيل يحوي انترنت والقيام بتلك الخطوات البسيطة التي تتضمن مايلي :-

- تبدأ أولى خطوات تجديد رخصة السيارة الدخول لبوابة المرور الإلكترونية.

- تتضمن الخطوة الثالثة ضمن خطوات تجديد رخصة السيارة عبر الإنترنت اختيار تسجيل مستخدم جديد.

- ويطلب من المواطن الراغب فى تجديد الرخصة إدخال البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني الاسم رباعي وأيضا البريد الالكتروني ثم إدخال كلمة المرور، ثم تأكيدها.

- كما تشمل البيانات المطلوبة تسجيلها أيضا العنوان، والوظيفة، والجنسية.

- ثم يطلب منك كتابة رقم المحمول، والرقم القومي،المقطع الأول لاسم الأم ثم رقم المصنع وايضا المحافظة التابع لها وإدخال رمز التحقق.

- ثم يتم الضغط على «سجل الآن».

- وفى هذه الخطوة يتم اختيار «تجديد رخصة السيارة».

- ويجب علي الراغب في تجديد رخصة السيارة دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

هناك مجموعة من المستندات والوثائق المطلوبة من أجل تجديد رخصة السيارة والتي تشمل مايلي:-

- يلزم على المواطن الراغب فى تجديد رخصة السيارة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- كما يلزم إحضار شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات» حيث أنها من بين المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة.

- كما يلزم أيضا من أجل تجديد رخصة السيارة إحضار الرخصة السابقة.



خدمات بوابة المرور الالكترونية

وتقدم بوابة المرور الإلكترونية مجموعة من الخدمات الأخري فى ظل التحول الرقمي وميكنة الدولة لبعض الخدمات والتي تشمل مايلي :-





- أتاحت بوابة المرور الإلكترونية، إمكانية تجديد رخصة السيارة

- كما يمكن من خلال بوابة المرور الالكترونية وإصدار ملصق إلكتروني

- كما تتيح البوابة الإلكترونية إمكانية اصدار بدل فاقد رخصة القيادة