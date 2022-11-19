وانت فى البيت.. خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة خطوات استخراج بدل الفاقد والتالف لـ رخصة السيارة خاصة أن الكثيرين يتعرضون لفقدان أو ضياع رخصة القيادة وبالتالي يرغبون فى معرفة الشروط الخاصة باستخراج رخصة السيارة.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة

تتضمن عملية استخراج بدل فاقد رخصة السيارة مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة فى ظل الخدمات الإلكترونية التى تقدمها وزارة الداخلية حيث يمكن للمواطن استخراج بدل فاقد رخصة السيارة عبر الإنترنت بدلا من الذهاب إلى وحدة المرور.

وتتضمن خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة عبر الانترنت مجموعة من النقاط تشمل مايلي :-

- يمكن لقائد السيارة الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- بعد الدخول لـ بوابة مصر الرقمية تقوم باختيار انشاء حساب

- يتطلب إنشاء حساب إدخال البيانات كالاسم والرقم القومي واسم المصنع، واسم الوالدة والبريد الإلكتروني ورقم الموبيل وإدخال كلمة سر.

- بعد عمل حساب على بوابة مصر الرقمية يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الرئيسية واختيار خدمة مركباتي.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمة “بدل فاقد رخصة مركبة”.

- ويُطلب منك فى هذه الخطوة إدخال بيانات السيارة التى تتضمن رقم اللوحة وحدة الترخيص ونوعه والمحافظة ورقمي الساشية والماتور ورقم شهادة براءة الذمة المالية وتاريخ انتهائها.

- تقوم بعدها بكتابة عنوان من أجل استلام الرخصة

- تقوم بعدها باختيار طريقة دفع الرسوم

-عند اختيار الدفع الإلكتروني سيتم منحك كودا للتوجه إلى أقرب منفذ لدفع الرسوم.

- تعد موافقة المالك علي إصدار بدل فاقد من الرخصة إقرار بفقدها رسميا.

- يجب عند طلب اصدار فاقد رخصة السيارة توفير جودة شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

- من أجل إصدار بدل فاقد رخصة السيارة يجب أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

المستندات المطلوبة لـ تجديد رخصة السيارة

- يجب على الراغب فى تجديد رخصة السيارة السابقة تقديم الرخصة السابقة

- يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية بالإضافة إلى الاطلاع على الأصل.

- يجب تحضير شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات" ضمن المستندات المطلوبة لـ تجديد رخصة السيارة.

خطوات تجديد رخصة السيارة عبر الإنترنت

توفر بوابة مصر الرقمية غمكانية تجديد رخصة السيارة من خلال مجموعة من الخطوات والتى تتضمن مايلي :-

- يجب على قائد السيارة الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- يجب على المواطن اختيار خدمة “تجديد رخصة السيارة”

- يجب سداد جميع الرسوم والمخالفات والتأمين، لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

خطوات استخراج بدل تالف لـ رخصة السيارة

تتضمن عملية استخراج بدل تالف لـ رخصة السيارة مجموعة من الخطوات والشروط والتى تتضمن مايلي :-

- من أجل استخراج بدل تالف لـ رخصة القيادة يجب أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

- يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

- وجود شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"

- يلزم من أجل استخراج بدل تالف لـ رخصة السيارة تقديم الرخصة التالفة.

- يجب تقديم شهادة براءة الذمة “شهادة المخالفات”.