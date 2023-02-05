انطلاق ملتقى الزهور الأول في الإسماعيلية

ضمن قافلة الثقافة للجميع

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة متنوعة وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، في مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية.

افتتحت شيرين عبد الرحمن مدير عام الفرع، ومحمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات ملتقى الزهور الأول للأطفال.

بدأت فعاليات الملتقى بالورش الفنية، تنوعت بين ورش’ رسم عن معالم مصر منها الأهرامات، برج القاهرة، طريق الكباش، الأماكن السياحية بالأقصر وأسوان بهدف تعريف الأطفال معالم مصر التاريخية والأثرية.

وورشة تدوير خامات من البيئة بإستخدام الخيوك والخيش، بالإضافة إلى صناعة الورود من خيوط الصوف الملونة والسلك وصناعة أشكال فنيه من الورق الملون .

كما أقيمت فقرات لمسرح العرائس للفنان محمد نوح وفرقته المسرحية.