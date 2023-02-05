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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إسقاط منطاد التجسس.. الصين توجه رسالة هامة إلى الولايات المتحدة

الصين
الصين

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن الصين تعرب عن استيائها إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط المنطاد.

وأضاف وزير الخارجية الصيني: "نعرب عن استيائنا إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطادا يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس".

وكانت قد أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن السلطات الأمريكية بدأت بفحص حطام المنطاد الصيني بعد إسقاط من قبل المقاتلات الأمريكية.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن المقاتلات الأمريكية نجحت، بعد ظهر السبت، بتوجيه من الرئيس، جو بايدن، في إسقاط منطاد التجسس الصيني بأمان على ارتفاع عال فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة، قبالة سواحل ولاية نورث كارولاينا.

وأضاف أوستن، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى الإذن بإسقاط المنطاد بمجرد أن يصبح بالإمكان إنجاز المهمة من دون مخاطر  على حياة الأمريكيين.

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