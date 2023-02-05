نادر السيد: سافيو لاعب أقل من العادي.. والشناوي يعطي الطمأنينة لمدافعي الأهلي

أكد نادر السيد حارس مرمى الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني الأسبق أن البرازيلي برونو سافيو لاعب القلعة الحمراء ، لاعب أقل من العادي ، ولا يليق بالنادي الأهلي .

و قال نادر السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

" البرازيلي برونو سافيو" لا يصلح للنادي الأهلي ، ولم يقدم الآداء المنتظر مع المارد الأحمر ، سوى في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك بالإمارات حينما سجل هدفاً في مرمى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض ، وساهم في تتويج الأحمر باللقب ".

وأضاف : " محمد الشناوي قدم مباراة جيدة أمام سياتيل ساوندرز الأمريكي ، و هو صمام الأمان للاعبي النادي الأهلي ، ويعطي الثقة و الطمأنينة لخط دفاع القلعة الحمراء ".