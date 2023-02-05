أحمد موسى يكشف مفاجآت جديدة في أزمة قيد ثلاثي الزمالك.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تواصل مع اتحاد الكرة، لمعرفة تفاصيل أزمة قيد الصفقات الجديدة للنادي الزمالك، موضحا أن اتحاد الكرة أكد أنه لم يظلم الزمالك في أي قرار.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مسئولا باتحاد الكرة، أجرى اتصالا هاتفيا بكل من أمير مرتضى منصور وخالد لطيف، عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك، ولم يستجيبا، لافتا إلى أن 200 مليون جنيه مستحقات اتحاد الكرة لدى الأندية، وهناك مديونيات على كل الأندية، واتحاد الكرة مؤسسة لا تنحاز لأحد، أيا كان سواء أهلي أو زمالك أو مراكز شباب.



وتابع أن حديثه عن الزمالك، ليس ضده، لكن لتوضيح المعلومة الصحيحة للجمهور، مؤكدا أن الزمالك قطب الكرة المصرية مع الأهلي، ولابد أن يكون قويا.



ورد الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئولتي»، المذاع على قناة صدى البلد، حول ما أثير بشأن أزمة الزمالك: «لا أدخل في أي معارك إلا وأمامي فارس وأنا راجل صعيدي ومعروف الصعيدي إيه».