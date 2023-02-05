تعليق ناري من شوبير على مواجهة الأهلي لريال مدريد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالمستوى الفني الذي يقدمه النادي الأهلي في مونديال الأندية وذلك بعد التأهل للدور نصف النهائي.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "البعض كان يتوقع أن يذهب النادي الأهلي إلى المغرب ويعود سريعاً ولكن الفريق الأحمر خالف التوقعات".

وأضاف "الأهلي ظهر بشكل فني مميز في البطولة، وأثق في قدرة الفريق الأحمر على تقديم مواجهة كبيرة أمام ريال مدريد بغض النظر عن النتيجة".

وتابع "الأهلي جميل ويعيش حالة من الاستقرار الفني المميز في الوقت الحالي، ويملك قوام قوي من العناصر القادرة على الظهور بشكل مميز أمام ريال مدريد".

مارسيل كولر تعامل بذكاء شديد

واختتم "السويسري مارسيل كولر تعامل بذكاء شديد في الشوط الثاني من خلال إجراء التبديلات التي صنعت الفارق خلال سير اللقاء".