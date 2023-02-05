عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من شوبير على مواجهة الأهلي لريال مدريد

الأهلي
الأهلي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالمستوى الفني الذي يقدمه النادي الأهلي في مونديال الأندية وذلك بعد التأهل للدور نصف النهائي.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "البعض كان يتوقع أن يذهب النادي الأهلي إلى المغرب ويعود سريعاً ولكن الفريق الأحمر خالف التوقعات".

وأضاف "الأهلي ظهر بشكل فني مميز في البطولة، وأثق في قدرة الفريق الأحمر على تقديم مواجهة كبيرة أمام ريال مدريد بغض النظر عن النتيجة".

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

قبل إغلاق القيد.. أحمد شوبير يكشف عن صفقة جديدة للزمالك

وتابع "الأهلي جميل ويعيش حالة من الاستقرار الفني المميز في الوقت الحالي، ويملك قوام قوي من العناصر القادرة على الظهور بشكل مميز أمام ريال مدريد".

 مارسيل كولر تعامل بذكاء شديد

واختتم "السويسري مارسيل كولر تعامل بذكاء شديد في الشوط الثاني من خلال إجراء التبديلات التي صنعت الفارق خلال سير اللقاء".

الأهلى مونديال الأندية احمد شوبير النادي الأهلي الفريق الأحمر كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

64 حصان .. حكاية تليفون أنهى مسيرة الجميلة إيناس نور

شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

انفراجة في أزمة قيد لاعبي الزمالك.. واتحاد الكرة مهدد

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

تعليق مثير من شوقي السعيد عن مواجهة الأهلي وريال مدريد

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة وطقس غير مستقر.. الأرصاد توجّه تحذيرًا عاجلاً للمواطنين|فيديو

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

بهدف تحسين قيمة المعاشات.. طريقة تعديل فئة دخل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

النشرة الخدمية اليوم.. تحرك أسعار الدواجن واللحوم اليوم والأسماك تتراجع

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول 2023 .. استعلم عنها الآن

الدولار بـ 30.24.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور لهما.. سر لقاء غادة عادل وطليقها مجدى الهوارى

بفستان جريء.. شاهد | فيديو خطوبة نادين نسيب نجيم

قبل تحطمها في تايوان.. طائرة تقطع سيارة تاكسي إلى نصفين

بسبب تهريب آثار مصرية.. تأييد التهم الموجهة لمدير متحف اللوفر السابق| تفاصيل

فيديو

خاتم ماسي.. حبيب نادين نجيم يفاجئها بطلب يدها أمام الجميع.. فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ