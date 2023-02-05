بعد أنباء تورط سافيو.. عدلي القيعي يكشف سر فشل انتقال سوزا للأهلي

أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن وكلاء اللاعبين حول العالم يفسدون بعض الصفقات بسبب العمولات التي يطلبونها وهي مبالغ فيها للغاية.



وقال القيعي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم المذاع على شاشة قناة الحياة: «وكيل جوستافو سوزا سبب فشل صفقة انتقاله للأهلي، بسبب طلبه عمولة 600 ألف دولار، مما أفسد الصفقة».

وأتم الأهلي، اتفاقه مع اللاعب البرازيلي للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الماضي، لكن تدخل وكيله وطالب بمبلغ كبير، كما فوجيء الفريق الأحمر بمطالب جديدة من جانب اللاعب، مما أدى إلى فشل الصفقة.

واكتفى الأهلي بضم 4 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي، ليس من بينهم مهاجم، وهم التونسي محمد الضاوي كريستو، الجزائري أحمد قندوسي، والثنائي المحلي خالد عبد الفتاح ومروان عطية.

وكانت أخبار أشارت إلى تسبب برونو سافيو لاعب الأهلي في إفساد صفقة سوزا.