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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة .. إعلامي : الزمالك لن يتمكن من قيد صفقاته حتى لو دفع المديونية

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قال الإعلامي مهيب عبدالهادي، إن نادي الزمالك، لن يتمكن من قيد صفقاته الجديدة، الثلاثي محمود شبانة وناصر منسي وأحمد بلحاج، حتى لو دفع مديونية اتحاد الكرة.

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وأضاف «عبدالهادي» في تصريحات تلفزيونية: «لكي يتمكن الزمالك من قيد لاعبيه الجدد كان يجب عليه دفع رسوم تسجيل، تصل إلى 2 مليون و800 ألف جنيه، بالإضافة إلى جزء من المديونية القديمة، وهذا لم يحدث».

وتابع: «إجمالي مديونيات الزمالك لدى اتحاد الكرة 69 مليون جنيه، حتى لو نادي الزمالك سدد كل هذه المديونيات لن يقيد اللاعبين أيضاً».

وأكمل: «هذه معلومة رسمية من داخل اتحاد الكرة المصري، الزمالك دفع لشراء صفقاته الجديدة، لكنه لم يدفع لاتحاد الكرة».
وواصل: «اتحاد الكرة طلب من نادي الزمالك دفع أي جزء من المديونية القديمة، وهناك 28 مليون جنيه دفعها الزمالك من خلال شيكات، لكن لم يحصل عليها الاتحاد، بسبب الحجز على أرصدة الفريق الأبيض، ليتم ردها إلى الجبلاية».

وأتم: «الزمالك كان يحتاج لدفع مبلغ لا يقل عن 5 ملايين جنيه كاش، لأن اتحاد الكرة طلب من جميع الأندية تسوية المديونية منذ يوم 3 يناير، وتم استثناء نادي أو اثنين في الدوري الممتاز، من المديونيات القديمة، لكنها دفعت الجديد، وهذا قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم».


وكان الزمالك ضم 3 لاعبين لصفوفه في الميركاتو الشتوي، حيث تعاقد مع المغربي أحمد بلحاج من نادي أسوان، والمهاجم ناصر منسي الوافد من فريق البنك الأهلي، بالإضافة لعودة المدافع محمود شبانة، بعد قطع إعارته لفريق سموحة.

مهيب عبدالهادى نادي الزمالك الزمالك محمود شبانة ناصر منسى أحمد بلحاج اتحاد الكرة

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