صرف مكافآت..أول قرار من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي عقب الفوز على أوكلاند

قال الإعلامي محمد شبانة، ان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر صرف مكافآت خاصة تقدر بنحو 1500 دولار بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

وأضاف عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الخطيب سيعقد جلسة لتحفيز لاعبي الأهلي غدا من أجل التركيز في لقاء سياتل الأمريكي، وسيطالبهم بضرورة بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز، ومواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية".

وواصل: "الأهلي شارك في مونديال الأندية 8 مرات، ولذلك العالم كله يعرف قيمة النادي لأنه لم يرى سواه ممثلًا عن مصر في البطولات الكبرى".

وأتم: "الأهلي يحصل على أموال كثيرة من الرعاية، لأنه ينافس بقوة على البطولات وتوج بالعديد من الألقاب وقد يكون ذلك دافع لأندية آخرى مثل الزمالك للمنافسة على دوري أبطال افريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية مستقبلًا".