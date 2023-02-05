ارتفاع عدد ضحايا حرائق غابات تشيلي إلى 22 قتيلا

استمرار ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي وصلت إلى 22 قتيلاً، بحسب إحصائية جديدة نشرتها السلطات المحلية مساء أمس السبت.

وأشارت وزيرة الداخلية التشيلية كارولينا توها؛ إلى إصابة نحو 554 شخصاً بسبب الحرائق؛ منهم 16 في حالة حرجة. وقال الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث: "إنه من بين نحو 250 حريقاً نشطاً، خرج 80 حريقاً عن السيطرة".

وأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك؛ حالة الطوارئ في منطقة "لا أروكانيا" بعد اتخاذ إجراءٍ مماثلٍ في منطقتَي نوبلي وبيوبيو، حيث يسمح إعلان حالة الطوارئ بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة.

ومن جهته قال بوريك: "سيتم نشر قوات لمكافحة الحرائق ومساعدة المتضررين".

وقالت وزيرة الداخلية، كارولينا توها، إنه في إحدى السيارات توفي المصابون نتيجة احتراقهم بالنيران، وفي الحالة الأخرى، على حد قولها، مات الضحايا في حادث تحطم، وأوضحت "ربما حاولوا الهروب من النار".

ويذكر أنه في منتصف نهار الجمعة الماضية، اشتعل 151 حريقا في جميع أنحاء تشيلي، بما في ذلك 65 حريقا أعلن أنها تحت السيطرة. اشتعلت النيران في أكثر من 14000 هكتار (34595 فدانا).

وتقع معظم حرائق الغابات في بيوبيو ونوبلي المجاورة، حيث أعلنت الحكومة حالات كارثة تسمح بمزيد من التنسيق مع الجيش وتعليق بعض الحقوق الدستورية.

وقد تستمر موجة الحر التي تضرب تشيلي مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي قد تجعل حرائق الغابات أكثر صعوبة.

ووفقاً لبيانات رسمية صدرت الجمعة الماضية، فإن الحرائق أتت على مساحة بلغت نحو 99 ألف فدان.