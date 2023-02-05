الرئيس السيسي يتقدم مُشيعي جنازة الدكتور شريف إسماعيل | شاهد

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيعي جنازة رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل.

وتابع الرئيس السيسي، لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة .

لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه.

إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص. وإنا لله وإنا إليه راجعون.