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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزنه 2.5 كيلو.. فريق طبي ينجح في استئصال ورم نادر بالسعودية

السعودية
السعودية

نجح فريق طبي مختص في علاج الأورام بمنطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، في استئصال ورم يفوق وزنه 2.5 كجم من مريضة خمسينية، في عملية جراحية استغرقت ساعة ونصفًا، تكللت بالنجاح.

ووفقا لصحيفة "سبق"، أوضحت "صحة الجوف" أن أطباء الجراحة وأورام الثدي والغدد الصماء في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا، بالتعاون مع أطباء برنامج الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر، استقبلوا حالة لمريضة تعاني من ألم في الصدر مع وجود تورم، وتم عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود ورم في الصدر بمنطقة الثدي يتسبب لها في معاناة مؤلمة، بالإضافة إلى الحجم الكبير الذي خلّفه لها في منطقة الصدر.

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وأكد الفريق الطبي أنه تم التنسيق مع التخصصات الأخرى لإجراء العملية واستئصال الورم، وتم إدخال المريضة لغرف العلميّات واستئصال الورم الذي يزن 2.5 كيلو، ونقل المريضة بعدها لقسم التنويم لإكمال البرنامج العلاجي مع الفِرَق الطبية والتمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى بصحة وعافية.

وبين الفريق الطبي أن هذا الورم يُعد من الأورام النادرة جدا والسريع في نموه ويشكل مخاطر توسعية كبيرة في الجسم.

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