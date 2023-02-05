العراق .. مقتل طفلين في حريق هائل بمخيم في نينوي

أفادت “سكاي نيوز” وقوع حادث حريق جديدة في مخيمات النازحين بالعراق، حيث اندلعت النيران في عدد من الخيام بمخيم جمشكو للنازحين بمحافظة نينوى، شمالي العراق.

وحسب المعلومات الأولية التي كشفتها الجهات والتي نشرتها “سكاي نيوز” فقد لقي طفلان شقيقان مصرعهما جراء الحريق.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق، والذي يعد ليس الأول من نوعه حيث سبق أن شهد المخيم ذاته حوادث حريق مماثلة خلال الأعوام الماضية.

وكانت قد كشفت إدارة مطار بغداد الدولي، الجمعة الماضي، تفاصيل حريق لطائرة قادمة من النجف إلى العاصمة العراقية .

وبحسب بيان صادر عن مطار بغداد الدولي؛ فقد قالت الإدارة "نوضح للرأي العام وللمسافرين الكرام بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من حدوث حريق لطائرة فلاي بغداد المتوجهة من مطار النجف الأشرف إلى مطار المدينة فتبين أنه عارض حريق خاطئ في قمرة العفش الخلفي للطائرة".



وأضاف البيان “قائد الطائرة قام باتباع السياقات الصحيحة والهبوط في مطار بغداد الدولي لغرض الكشف على العارض".