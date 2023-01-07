بسبب الطقس.. توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الجوي

اعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، السبت، توقف حركة الملاحة بسبب سوء الاحوال الجوية في العراق .





وقال المطار في بيان له "تود إدارة مطار بغداد الدولي التوضيح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م".



وتابع، أنه "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".



يشار الى أن توقف الرحلات في مطار بغداد والمطارات العراقية الاخرى يحصل دائما نتيجة سوء الاحوال الجوية كالضباب الكثيف او الامطار الغزيرة، فيما تعاود حركة الملاحة بعد ذلك بشكل طبيعي.