عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا قال الشعراوي لمن يؤخر الصلاة حتى ينتهي من عمله.. شاهد

الشيخ محمد متولى
الشيخ محمد متولى الشعراوي، إمام الدعاة رحمة الله عليه

إقامة الصلاة هي استدامة إعلان ولاء العبد لربه خمس مرات، وهذه الاستدامة ساعة ينادي: “الله أكبر”، فلا تشغل بمخلوق آخر لربك يناديك، فماذا لو أن أباك ناداك ولم تجبه؟، ماذا سيكون الموقف بالنسبة له؟،سيكون الموقف صعبًا وقتها، هكذا قال الشيخ محمد متولى الشعراوي، إمام الدعاة.

وشدد على أنه يجب المواظبة على أداء الصلاة، فهي أول ما يسأل عليه العبد فى قبره. 

5 ظلمات بحياة الإنسان دنيا وآخرة.. ومفتاح الفرج في هذا الأمر

3 كلمات من قالها كل يوم سخر الله له الأرض ومن عليها

وتابع “ الشعراوي” قلنا إن شعار الأذان الذي اهتدت إليه الفطرة الإنسانية، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أي أكبر من كل ما يشغلك عنه، فإياك أن تنشغل عنه بالزرع، ولو كان الأمر عملية جراحية، فقد سألني طبيب، إنهم يجرون العمليات بين الظهر والعصر، والوقت لا يتسع للصلاة، فسألته: بالله عليك، ماذا لو طرأ عليك أن تقضي حاجتك أثناء العملية، هل ستذهب أم لا؟ فضحك وقال: نعم سأذهب.

3 كلمات من قالها كل يوم سخر الله له الأرض ومن عليها

دعاء الرزق .. ردده بيقين ليوسع الله عليك من حيث لا تحتسب

فلا تعتقد أن الله يكلف عبدًا تكليفًا ثم يضن عليه باتساع الزمن له، بدليل أنه لما يجد أمورًا قد تعطل الإنسان، يقول لك اجمع في السفر الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. وتستطيع أن تضيق مسافة العبادة أو توسعها تجمعها جمع تقديم أو تأخير، كأن تصلي صلاة الظهر والعصر، أول ما يؤذن الظهر، وتؤخر المغرب والعشاء إلى آخر ميعاد العشاء، من غير مشغوليه عبادة، أو توجد عملية الانشغال بالعبادة، فتصلي الظهر والعصر جمع تأخير إلى قرب المغرب، وعندما يؤذن المغرب تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، فتجمع العبادة كلها في نصف ساعة، ويصبح هناك متسعًا.

حصن سمعك وبصرك وباقي حواسك بهذا الذكر النبوي صباح كل يوم

ذكر واحد يزود رزقك ويقضي حاجتك.. داوم عليه يغير حياتك

سورة من 30 آية تشفع لصاحبها.. داوم على قراءتها قبل النوم

4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك..رددها كل صباح

"لذلك قال: "لا يكلف نفسًا إلا وسعها"، قد يقول أحدهم: ليس في وسعي أن أفعل، لا تجعل وسعك هو الحكم، لكن اجعل التكليف هو الحكم في الوسع، فما دام قد كلف فقد علم أنك في وسع، بدليل أنه يقدم أو يؤخر. 

الشعراوي حكم من يؤخر الصلاة الصلاة ماذا قال الشعراوي لمن يؤخر الصلاة حتى ينتهي من عمله حكم من يؤخر الصلاة حتى ينتهي من عمله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

زلزال يشعر به سكان القاهرة الآن

نيشان: هزة أرضية في لبنان الان

شعرت به مصر ولبنان… زلزال بقوة ٧.٧ يضرب تركيا

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

ترشيحاتنا

نصيحة من شعبة الذهب للمواطنين| تفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين

سعر ومواصفات مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

قتلوها ورموها في الزبالة| القصة الكاملة لإنهاء حياة مسنة على يد بنتها وزوجها: زهقنا من طلباتها

أفضل دعاء يوم 15 رجب ينجيك من 35 مصيبة أبرزها الفقر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. 4 علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها أبرزها الشعور بالبرودة دائما

تناول 4 أكوب من هذا المشروب يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

إضافة هذا المكون إلى وجباتك يساعد على التخلص من الدهون الحشوية

فيديو

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ