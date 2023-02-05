زوجة كريم فهمى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حرصت زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت زوجة فهمي دانيا البناوي ، بإطلالة شتوية انيقة ومثيرة كشفت عن جمالها واناقتها باللون البيج.

وتألقت زوجة كريم فهمي ، بدون مكياج واكتفت ببشرتها الطبيعية وتركت شعرها منسدلاً على كتافيها.

وتتميز زوجة كريم فهمى، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.