عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: روسيا تزيد الضغوط .. والقتال يشتد في دونيتسك

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن معارك ضارية تدور في منطقة دونيتسك في الشرق مع تكثيف روسيا الضغوط قبل الذكرى الأولى لغزوها بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "الأمور صعبة جدا في منطقة دونيتسك.. معارك ضارية... لكن مهما كان الأمر صعبا ومهما كانت الضغوط هناك، يجب أن نتحمل... لا بديل أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا والنصر".

وقال إن روسيا تمارس ضغوطا متزايدة "لتعويض هزائمها في العام الماضي، نرى ذلك على مختلف قطاعات الجبهة، (وتمارس روسيا) أيضا الضغوط فيما يتعلق بالمعلومات".

مأزق عسكري.. دعوات في ألمانيا لإنهاء حرب أوكرانيا دبلوماسيا

زيلينسكي يكشف عن قرارات ستغير مسار الحرب لصالح أوكرانيا.. تفاصيل

معارك عنيفة.. بيان مقلق من زيلينسكي حول الوضع في أوكرانيا

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن القوات الأوكرانية تستعد لقصف مباني في مدينة كراماتورسك، بشمال دونيتسك شرق أوكرانيا لاتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "أوكرانيا تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب، كما تخطط لتفجير منشآت طبية في كراماتورسك لاتهام روسيا بضرب أهداف مدنية".

وتابعت الوزارة: "أوكرانيا تحاول زيادة الضغط على الغرب من خلال تنفيذ استفزاز في كراماتورسك من أجل الحصول على إمدادات جديدة من الأسلحة والمعدات".

لا استهداف بأسلحة بعيدة المدى

من جانب آخر، أكد وزير الدفاع الأوكراني، الأحد، أنّ الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، بل المناطق المحتلة فقط.

وقال أوليكسي ريزنيكوف خلال مؤتمر صحفي في كييف: "نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة المقدمة من الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا".

وأكدت الولايات المتحدة،  الجمعة الماضي، أن حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 2.175 مليار دولار تشمل صاروخًا جديدًا من شأنه أن يضاعف مدى الضربات الأوكرانية؛ لمساعدة كييف في مقاومة القوات الروسية.

 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمور زيلينسكي روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا دونيتسك أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

موضوعات متعلقة

مأزق عسكري.. دعوات في ألمانيا لإنهاء حرب أوكرانيا دبلوماسيا

زيلينسكي يكشف عن قرارات ستغير مسار الحرب لصالح أوكرانيا.. تفاصيل

معارك عنيفة.. بيان مقلق من زيلينسكي حول الوضع في أوكرانيا

مقتل جندي أمريكي في هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا أثناء إجلاء المدنيين

ترشيحاتنا

الوضع غير مهيأ تماما.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد لمواطني 5 محافظات

مفاجأة لاتحاد الكرة.. كواليس رحيل الحضري عن تدريب حراس المنتخب الأولمبي

بيان عاجل من أمريكا بعد الهجوم الإلكتروني العالمي

دعاء بعد العشاء ليلة نصف رجب.. هذه الصيغة لا ترد فهل تعرفها؟

صنع في مصر.. تعرف على قرارات مجلس الوزراء حول صناعة التليفون المحمول

سعر بي ام دبليو 420 موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها بنوع مهمل من البذور.. 6 حيل خارقة تحميك من الإصابة بالخرف

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

بعد ظهورها الجريء برفقة خطيبها.. 5 صورعرضت نادين نجيم للانتقادات

من غير أجهزة .. طرق منزلية طبيعية لتقشير الوجه في دقائق

فيديو

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورات جديدة من المتدربين التابعين لوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ