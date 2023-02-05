زيلينسكي: روسيا تزيد الضغوط .. والقتال يشتد في دونيتسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن معارك ضارية تدور في منطقة دونيتسك في الشرق مع تكثيف روسيا الضغوط قبل الذكرى الأولى لغزوها بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "الأمور صعبة جدا في منطقة دونيتسك.. معارك ضارية... لكن مهما كان الأمر صعبا ومهما كانت الضغوط هناك، يجب أن نتحمل... لا بديل أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا والنصر".

وقال إن روسيا تمارس ضغوطا متزايدة "لتعويض هزائمها في العام الماضي، نرى ذلك على مختلف قطاعات الجبهة، (وتمارس روسيا) أيضا الضغوط فيما يتعلق بالمعلومات".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن القوات الأوكرانية تستعد لقصف مباني في مدينة كراماتورسك، بشمال دونيتسك شرق أوكرانيا لاتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "أوكرانيا تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب، كما تخطط لتفجير منشآت طبية في كراماتورسك لاتهام روسيا بضرب أهداف مدنية".

وتابعت الوزارة: "أوكرانيا تحاول زيادة الضغط على الغرب من خلال تنفيذ استفزاز في كراماتورسك من أجل الحصول على إمدادات جديدة من الأسلحة والمعدات".

لا استهداف بأسلحة بعيدة المدى

من جانب آخر، أكد وزير الدفاع الأوكراني، الأحد، أنّ الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، بل المناطق المحتلة فقط.

وقال أوليكسي ريزنيكوف خلال مؤتمر صحفي في كييف: "نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة المقدمة من الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا".

وأكدت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، أن حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 2.175 مليار دولار تشمل صاروخًا جديدًا من شأنه أن يضاعف مدى الضربات الأوكرانية؛ لمساعدة كييف في مقاومة القوات الروسية.