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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احترسوا من طقس اليوم| أمطار رعدية وصقيع تضرب البلاد خلال ساعات والأرصاد تحذر

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة اليوم على البلاد ، إذ كشفت الهيئة أن اليوم هو ذروة الطقس السيء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط للرياح تكون في اتجاه الشمال الغربي، باردة وجافة على السواحل الشمالية تصل سرعتها إلى 30 عقدة.

مثيرة للرمال والأتربة

وضمن حالة الطقس اليوم، فتكون الرياح على القاهرة غربية وتصل سرعتها إلى 20 عقدة؛ كما تكون على سيناء أكثر من ذلك.

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وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية خاصة علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، إذ حذرت الهيئة من القيادة بسرعة.

شديد البرودة

وضمن حالة الطقس اليوم، فكشفت الأرصاد أنه تسود أجواء باردة على كافة الأنحاء ويكون الإحساس شديد البرودة بحالة الجو، بسبب الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة ونشاط الرياح ،كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

شديد البرودة

أمطار رعدية

اما الامطار المتوقع سقوطها اليوم على البلاد، تكون على السواحل الشمالية والدلتا تكون متفاوتة الشدة وتزيد من برودة الطقس، وقد تكون رعدية أحيانا وقد تغزر أحيانا على مناطق  من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط على فترات متقطعة .

أمطار رعدية

وتوجد أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة .

ارتفاع الموج 6 أمتار

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى ستة متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية .

ارتفاع الموج

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 16 10
العاصمة الإدارية 16 09
6 اكتوبر 17 09
بنهــا 16 10
دمنهور 16 10
وادى النطرون 17 09
كفر الشيخ 16 10
المنصورة 16 09
الزقازيق 17 10
شبين الكوم 17 10
طنطا 16 09
دمياط 17 11
بورسعيد 17 11
الإسماعيلية 16 09
السويس 16 09
العريش 17 10
رفح 16 09
رأس سدر 17 09
نخل 16 01
كاترين 12 01
الطور 19 09
طابا 19 10
شرم الشيخ 22 12
الاسكندرية 16 10
العلمين الجديدة 15 09
مطروح 15 10
السلوم 14 08
سيوة 15 06
رأس غارب 22 12
الغردقة 22 11
سفاجا 23 12
مرسى علم 22 12
شلاتين 23 15
حلايب 22 16
أبو رماد 23 14
رأس حدربة 22 14
الفيوم 16 06
بني سويف 16 06
المنيا 17 05
أسيوط 17 05
سوهاج 18 06
قنا 21 07
الأقصر 20 07
أسوان 21 09
الوادى الجديد 19 04
أبوسمبل 21 09

الأرصاد الحرارة درجات الحرارة اليوم الرياح مثيرة للرمال حالة الطقس اليوم

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