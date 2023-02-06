اليوم.. رامي جمال يطرح أغنية عاملة إيه

يستعد الفنان رامي جمال، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عاملة ايه” وذلك من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

وروج رامي جمال، للاغنية من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” ونشر قائلا :"استنوا أغنيتي الجديدة #عاملة_إيه بكره 6 فبراير على قناتي الرسمية بيوتيوب من اللينك في البايو دي اول خطوه ليا من انتاج شركتي دعمكم وحبكم هما اللي يفرقوا زي ما دائما كانو فارقين".

يذكر أن نشر الفنان رامى جمال مقطع فيديو من أغنية “فقت متأخر” التى قام بطرحها فى عام 2012 وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق رامى جمال : "الأغنية دي أول أغنية من كلماتي وألحاني فقت متأخر”.

مازح الفنان رامي جمال جمهوره برسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامي جمال: شعار السنة الجديدة ، هتقرفني هنزلك .

وكان قد طرح الفنان رامي جمال، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “قمر ومنور” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “قمر ومنور” ‎كلمات عمرو المصري، الحان محمود أنور، ‎توزيع : أسامة الخطيب، ‎إخراج : John Perez،‎إنتاج : نجوم ريكوردز.