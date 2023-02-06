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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسرعة الرياح في مناطق سيناء.. توقعات بإغلاق ميناء العريش البحرى

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

تتعرض مناطق محافظة شمال سيناء،  إلى هبوب رياح باردة تصل إلى درجة الصقيع بسبب انخفاض في درجات الحرارة، ،مما يؤثر على حركة الصيد في ميناء العريش البحرى، نتيجة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط، وكذلك توقعات بإغلاق ميناء العريش البحري أمام حركتي الملاحة وشحن السفن إذا استمرت حالة الطقس السيئة. إلى جانب وجود توقعات بهطول الأمطار في معظم المناطق. 

 

الصوب الزراعية

كما تأثرت الزراعات أسفل الصوب والأنفاق البلاستيكية نتيجة سرعة الرياح  الأمر الذي يؤدي الى إحداث أضرار جسيمة يتحملها المزارعين ، خاصة في مناطق الشيخ زويد ورفح وبئرالعبد والعريش.

من جانبها .. رفعت محافظة شمال سيناء،  درجة الاستعداد على مستوى مديريات الخدمات والمرافق والبنية الأساسية، للتعامل مع الظروف الجوية السيئة،  وتوقع  هطول الأمطار،  تحسبا لوقوع سيول،علاوة على إزالة الكثبان الرملية التي تراكمت على الطرق بسبب سرعة الرياح. 

حيث أعطى اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  تعليماته لرؤساء مجالس المدن بسرعة التحرك لرفع الرمال وإعادة فتح الطرق التي أغلقت بفعل تراكم الرمال. 

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