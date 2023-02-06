أردوغان: نأمل في تجاوز كارثة الزلزال في أقرب وقت ممكن

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في تجاوز كارثة الزلزال العنيف الذي ضرب الولايات الجنوبية للبلاد في أقرب وقت ممكن وبأقل قدر من الأضرار.

وقال أردوغان -في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تليفزيون "تي أر تي ولد" التركي اليوم /الاثنين/- إن إدارة الكوارث والطوارئ والوحدات الأخرى في حالة تأهب، وتم إرسال فرق الإنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وتابع "بدأت وزارتا الداخلية والصحة وإدارة الكوارث والطوارئ وجميع المؤسسات الأخرى عملها بسرعة.. نأمل أن نتجاوز هذه الكارثة معا في أقرب وقت ممكن وبأقل قدر من الضرر وسنواصل عملنا".

من جانبه، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إنه تم تسجيل ستة توابع تجاوزت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر اليوم.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر قد أسفر عن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين، وتسبب في تدمير العديد من المباني.