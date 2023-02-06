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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في عيد ميلاده الـ 38 .. ألقاب وأهداف وإنجازات كريستيانو رونالدو

رونالدو
رونالدو

احتفل البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي بعيد ميلاده الـ 38 أثناء تواجده رفقة أسرته فى الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث انه من مواليد 1985. 

ونشر رونالدو صورًا من الاحتفال، برفقه صديقته وابنه وبعض الأصدقاء، وعلق علي الصور كاتبًا: “شكرا لكم جميعًا علي رسائل التهنئة، ممتن لتقضية اليوم مع عائلتي واصدقائي”.

والتحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بصفقة تستمر لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

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ألقاب وإنجازات وأهداف رونالدو 

خاض البرتغالى كريستيانو رونالدو  مهاجم فريق النصر السعودي على مدار مسيرته الكروية 1148 مباراة 
سجل البرتغالى كريستيانو رونالدو  مهاجم فريق النصر السعودي 821 هدفا 
ساهم البرتغالى كريستيانو رونالدو  مهاجم فريق النصر السعودي في صناعة 234 أسيست  
توج البرتغالى كريستيانو رونالدو  مهاجم فريق النصر السعودي ب 34 بطولة جاءت على النحو التالي منها 5 ألقاب في دوري ابطال أوروبا 
حصد البرتغالى كريستيانو رونالدو  مهاجم فريق النصر السعودي 5 جوائز فى البالون دور 
نال البرتغالى كريستيانو رونالدو  مهاجم فريق النصر السعودي 4 حذاء ذهبي طوال مسيرته. 

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تعليق رونالدو على أول هدف بقميص النصر السعودي 

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر على تسجيل هدفه الأول بقميص نادي النصر، أمام الفتح أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي وبجهد كبير من قبل الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية".

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رونالدو يبحث عن طباخ 

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “يكافح” من أجل العثور على طاهٍ خاص به، ورغم “الراتب المغري” الذي هو مستعد لدفعه بنحو 5700 دولار شهريًا.
ويبحث الدون عن موظفين من بينهم طباخ لـ “قصر التقاعد” الذي يخطط “CR7” للاستقرار فيه مع عائلته في لشبونة البرتغالية.
وذلك بعد انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، فيما قالت تقارير إن طلبات رونالدو “ليست سهلة”.  

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 شروط يجب توافرها في الطاهي
 

ولكي يتم التعاقد معه يجب أن يتقن الطاهي طبخ طبقه المفضل “سمك القد المشوي” إلى جانب أطباق أخرى برتغالية وعالمية، خاصة السوشي المفضل له ولصديقته جورجينا.
لكن أكثر ما يصعب مهمة رونالدو بنود في العقد معظمها متعلق بالحفاظ على السرية، فالثنائي يريد التأكد من أن ما يحدث داخل المنزل لا يتم كشفه نهائيًا لوسائل الإعلام. 

رونالدو النصر السعودي مانشستر يونايتد دوري ابطال أوروبا الدوري السعودي

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