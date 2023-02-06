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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقه صديقته وابنه.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده من الرياض.. شاهد

رونالدو برفقه عائلته
رونالدو برفقه عائلته

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر رونالدو صورًا من الاحتفال، برفقه صديقته وابنه وبعض الأصدقاء، وعلق علي الصور كاتبًا: “شكرا لكم جميعًا علي رسائل التهنئة، ممتن لتقضية اليوم مع عائلتي واصدقائي”.

أول تعليق من كريستيانو رونالدو على افتتاح أهدافه مع النصر السعودي

رونالدو يسجل أول أهدافه.. النصر يتعادل مع الفتح 2/2 في الدوري السعودي

وانضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد حتى  صيف 2025.

وتعادل النصر مع الفتح 2-2، ليستعيد العالمي صدارة الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

أهداف مباراة النصر والفتح

تقدم كريستيان تيو بهدف للفتح في الدقيقة 12، ثم تعادل تاليسكا لفريق النصر في الدقيقة 42.

ثم تقدم الفتح مجدداً في الدقيقة 58 عن طريق سفيان بن دبكة، وتعادل رونالدو للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 83 ليسجل أول أهدافه مع العالمي منذ انضمامه للفريق.

وحصل تاليسكا لاعب النصر على بطاقة حمراء في الدقيقة 95.

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