أول تعليق من كريستيانو رونالدو على افتتاح أهدافه مع النصر السعودي

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر على تسجيل هدفه الأول بقميص نادي النصر، أمام الفتح أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي وبجهد كبير من قبل الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية".

تعليق رونالدو

وانضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وتعادل النصر مع الفتح 2-2، ليستعيد العالمي صدارة الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

أهداف مباراة النصر والفتح

تقدم كريستيان تيو بهدف للفتح في الدقيقة 12، ثم تعادل تاليسكا لفريق النصر في الدقيقة 42.

ثم تقدم الفتح مجدداً في الدقيقة 58 عن طريق سفيان بن دبكة، وتعادل رونالدو للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 83 ليسجل أول أهدافه مع العالمي منذ انضمامه للفريق.

وحصل تاليسكا لاعب النصر على بطاقة حمراء في الدقيقة 95.