عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: مستعدون لإرسال طائرتين محملتين برجال الإنقاذ إلى تركيا

صدى البلد

أكدت وزارة الطوارئ الروسية اليوم /الاثنين/ استعدادها لإرسال طائرتين محملتين برجال الإنقاذ إلى تركيا؛ للمساهمة في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.


وذكرت الطوارئ الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إننا على استعداد لإرسال طائرتين مجهزتين للتوجه إلى تركيا لتقديم المساعدة لها عقب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد".


وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي البلاد، والذي بلغت قوته 4ر7 درجة على مقياس ريختر إلى ما لا يقل عن 284 قتيلا وإصابة 2323 آخرين.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

الصحة: الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس بطريق عيون موسى

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

10 آلاف جنيه زيادة في الطن.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الدولة تستهدف التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت

المصروفات ونتائج امتحانات الترم الأول | توجيه رسمي من تعليم الجيزة ..فيديو

كأنها القيامة| مشاهد مرعبة للحظة انهيار المباني في تركيا بسبب الزلزال.. شاهد

نداء عاجل من الجامعة العربية بشأن زلزال سوريا

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية.. السبت المقبل

بعد انهيار قلعة غازي عنتاب.. زلزال تركيا يهدد آثارها التاريخية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة جريئة لـ جورجينا برفقة رونالدو

32 جائزة لـ بيونسيه وهاري ستايلز أفضل ألبوم.. أبرز أحداث جرامي 2023

“تحت الوصاية" يثير الغضب.. غلق شارع كامل بدمياط بسبب منى زكي| تفاصيل

تصرفاته توكسيك.. شاهد| صور كريم فهمي وزوجته في عيد ميلادها

فيديو

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ