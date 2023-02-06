روسيا: مستعدون لإرسال طائرتين محملتين برجال الإنقاذ إلى تركيا

أكدت وزارة الطوارئ الروسية اليوم /الاثنين/ استعدادها لإرسال طائرتين محملتين برجال الإنقاذ إلى تركيا؛ للمساهمة في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.



وذكرت الطوارئ الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إننا على استعداد لإرسال طائرتين مجهزتين للتوجه إلى تركيا لتقديم المساعدة لها عقب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد".



وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي البلاد، والذي بلغت قوته 4ر7 درجة على مقياس ريختر إلى ما لا يقل عن 284 قتيلا وإصابة 2323 آخرين.