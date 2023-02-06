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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

توابع تصل مصر | إعلان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال تركيا

زلزال
زلزال

رد الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن سؤال “هل سوف يحدث توابع لزلزال اليوم والذي ضرب تركيا ولحقه زلزال جديد الآن؟”

وأوضح الحديدي أن تركيا تعرضت لزلزال جديد الآن وان قوته وصلت إلي 7.7 علي مقياس ريختر، وانه متوقع حدوث عدد كبير من التوابع الزلزالية لزلزال اليوم، وأن تلك التوابع تستمر لعدة أيام متواصلة بسبب حدوث خلل في القشرة الأرضية، وأن مصر سوف يصل إليها بعض تلك التوابع وسوف نشعر بها.

وتعرضت مصر صباح اليوم إلي زلزال ، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة  المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح اليوم، الإثنين الموافق 6 يناير 2023 هزة أرضية علي بعد 691 كيلومتر شمال رفح  شعر بها سكان القاهرة.

ووقع زلزال اليوم ما بين الأراضي التركية والسورية، ووقع في تمام الساعة 3 و17 دقيقة، وان قوته 7.7 علي مقياس ريختر علي خط العرض: 37.13  شمالا، خط الطول : 37.09  شرقا، العمق: 18.30  كم.

رد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول هل تكون التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي الذي يتم في شرق البحر المتوسط أدي إلي حدوث تلك الموجات الزلزالية.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: أنه بالتاكيد دائمآ ما تكون أعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي من الأسباب التي تؤدي علي حدوث زلازل ولكن زلزال اليوم ليس بهذا السبب. 

وتعرضت مصر صباح اليوم إلي زلزال اليوم، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة  المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح اليوم، الإثنين الموافق 6 يناير 2023 هزة أرضية علي بعد 691 كيلومتر شمال رفح  شعر بها سكان القاهرة.

ووقع زلزال اليوم ما بين الأراضي التركية والسورية، ووقع في تمام الساعة 3 و17 دقيقة، وان قوته 7.7 علي مقياس ريختر علي خط العرض: 37.13  شمالا، خط الطول : 37.09  شرقا، العمق: 18.30  كم.

 

ويعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، الآن  مؤتمر صحفى لشرح بعض التفاصيل المهمة الخاصة بـ زلزال اليوم الذي حدث في تركيا في تمام الساعة الثالثة و17 دقيقة.

وأوضح المعهد أنه سيكون المؤتمر الصحفي  اونلاين وعلى جميع الراغبين في حضور الورشة التسجيل والدخول وأنه سوف يتم بثها علي صفحة المعهد علي الفيس بوك.

واشار المعهد أن علي الراغبين في الحضور الإجتماع يمكنه الدخول من خلال الرابط التالي: 

NRIAG is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: زلزال تركيا 6 فبراير2023
Time: Feb 6, 2023 12:30 PM Cairo

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85916277605?pwd=MlhKUnNZeFc1MmFjc0xweGQ5N0hBZz09

Meeting ID: 859 1627 7605
Passcode: 310689

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