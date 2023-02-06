بقوة 7.7 ريختر.. زلزال جديد يضرب شمال رفح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه قد سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل و التابعة للمعهد يوم الاثنين هزة أرضية علي بعد 691 كيلومتر شمال رفح.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان رسمي له الان أن بيانات الهزة الأرضية الجديدة كالتالي :

تاريخ الحدوث : 6 فبراير 2023

القوة : 7.7 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 14.38 شماال

خط الطول : 21.37 شرقا

العمق: 10 كم

و ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الارواح و الممتلكات

وعلى جانب آخر .. قال الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تركيا تعرضت لهزة أرضية جديدة و يتم الآن العمل علي تحليل بياناتها.

وتعرضت مصر صباح اليوم إلي زلزال اليوم، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح اليوم، الإثنين الموافق 6 يناير 2023 هزة أرضية علي بعد 691 كيلومتر شمال رفح شعر بها سكان القاهرة.

ووقع زلزال اليوم ما بين الأراضي التركية والسورية، ووقع في تمام الساعة 3 و17 دقيقة، وان قوته 7.7 علي مقياس ريختر علي خط العرض: 37.13 شمالا، خط الطول : 37.09 شرقا، العمق: 18.30 كم.