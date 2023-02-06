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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الأوقاف: كبار القراء يشاركون فى إحياء شهر رمضان بمسجد الحسين

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن استعدادات تتم الآن داخل مسجد الحسين لإحياء ٣٠ ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم بأهم المقرئين فى مصر ، فضلا عن الاتفاق مع ٥٠ عالما من علماء الدين لإفادة الناس فى أمور الحياة .

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن :فعلنا مجالس الحديث النبوي ،ولدينا الآن  ٣٠ مركزا للثقافة الاسلامية. 

وأضاف: نعمل وكأن يوم  القيامة غدا ،ولذلك نجتهد .وهناك لقاءات مع علماء النفس والاجتماع  لتقديم المشورة للأسر المصرية ،ولن ندخر جهدا لخدمة ديننا ووطنا.

واستطرد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف:لا أمة بلا أخلاق أو قيم، ولدينا دراسات علمية تخص ظاهرة التطرف والمرأة  والطفل والقيم والأخلاق، لافتا إلى أن  بناء الوعي  مسئولية مجتمعية مشتركة بين عدة جهات.

ويشار إلى أن  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد شهدت على مدار الأمس واليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري فيما يتعلق بالأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مسجد الحسين شهر رمضان الكريم المقرئين

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