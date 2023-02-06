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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تقييم الاحتياجات.. الأمم المتحدة تعد بتحرك عاجل لمساعدة سوريا وتركيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

عبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن حزنه العميق جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، مشيرًا إلى دعم المنظمة الدولية الأهم في العالم، للدولتين، في تجاوز المحنة.

وذكر الأمين العام، إن المنظمة، ستوفر المساعدات العاجلة للبلدين، بعدما ضربها زلزال مدمر يقترب من 8 درجات ريختر.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إن المنظمة  تقيم الاحتياجات بعد الزلزال في تركيا وسوريا.

من جانبه، ذكر برنامج الغذاء العالمي، إنه مستعد لتقديم المساعدة لسوريا وتركيا بعد الزلزال إذا اقتضت الحاجة.

ووقف الممثلون الدوليون دقيقة صمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حدادا على ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا . 

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