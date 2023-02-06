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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صور.. اندلاع حريق في ميناء إسكندرون التركي

ميناء إسكندرون
ميناء إسكندرون

اندلع حريق في ميناء إسكندرون التركي، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء نقلًا عن شهود عيان.

وأظهرت بعض الصور التي تداولتها حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تصاعد أعمدة الدخان من ميناء إسكندرون.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل التركية تضرر ميناء إسكندرون جراء الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم، مشيرة إلى استمرار العمليات في الموانئ التركية الأخرى.

وشهدت كل من تركيا وسوريا هزة أرضية فجر اليوم الاثنين باغت قوتها 7.8 درجة على مقياس ريختر.

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ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، مرجحا زيادة عدد القتلى مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.

ويعد هذا الزلزال الأسوأ في تاريخ تركيا هذا القرن، حيث بلغت قوته بأن شعر به سكان في قبرص ولبنان وتلاه زلزال آخر كبير مع بداية الظهيرة بقوة 7.7 درجة.

سوريا قبرص تركيا لبنان أردوغان رجب طيب أردوغان

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