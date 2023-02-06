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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل ترسل أول فريق إغاثة لمساعدة تركيا في مواجهة آثار الزلزال

اسرائيل وتركيا
اسرائيل وتركيا

أعلنت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، إرسال أول فريقين إسرائيليين للمساعدة في الإغاثة من الزلزال إلى تركيا التي تعرضت لزلزال مدمر، راح ضحيته آلاف القتلى والمصابين.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فأن فريق البحث والإنقاذ الأول، تابع لقيادة الجبهة الداخلية تتمثل مهمته في الحصول على صورة أولية للوضع على الأرض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيلين أن الفريق في طريقه بالفعل إلى تركيا.

وبحسب الصحيفة فان الرحلة الثانية ستحتوي على فرق إنقاذ وفرق طبية تابعة للجيش الإسرائيلي ، بحسب بيان الجيش ، مضيفة أن العملية تحمل الاسم الرمزي "فروع الزيتون".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تجهز رحلة ثالثة تحتوي على مواد إنسانية وأدوية طبية.

وشهدت كلا من تركيا وسوريا زلزالا فجر اليوم الاثنين بلغت قوته 7.8 درجة ضرب ، هو الأسوأ الذي تشهده تركيا هذا القرن، كما شعر به سكان في قبرص ولبنان وتلاه زلزال آخر كبير مع بداية الظهيرة بقوة 7.7 درجة.

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ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، مرجحا زيادة عدد القتلى مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.

وقال اردوغان، للصحفيين في مؤتمر صحفي في مركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة: "الجميع يضعون كل قلوبهم وأرواحهم في الجهود المبذولة لكن الشتاء وبرودة الطقس وحدوث الزلزال خلال الليل صعب من الأمور".

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