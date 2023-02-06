MRO Africa.."الطيران": مصر حريصة على دعم الأشقاء الأفارقة بمختلف أنشطة النقل الجوى

افتتح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، اليوم المؤتمر الدولى لصيانة وعمرة الطائرات فى إفريقيا والشرق الأوسط ( MRO ) فى دورته الحادية والثلاثين والذى تستضيفه مصر للطيران تحت رعاية وزارة الطيران المدنى وتستمر أعماله حتى السابع من فبراير الحالى، بمشاركة نحو 400 من قادة وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وشركات الطيران الإفريقية وشركات صيانة الطائرات وصناعة الطائرات والمحركات وخبراء الطيران ولفيف من قيادات الطيران المدنى المصرى.

يأتى انعقاد المؤتمر فى مصر تقديراً لدورها المحورى فى منظومة النقل الجوى والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدني والمنظمات الدولية والإقليمية بما يعزز التعاون في مجال الطيران مع مختلف دول العالم بصفة عامة والأشقاء الأفارقة بصفة خاصة.

أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني حرص الدولة المصرية الدائم على مد جسور التواصل مع الأشقاء فى القارة الإفريقية وجميع دول العالم لتحقيق النمو وتطوير سوق النقل الجوى فى القارة والامتداد إلى خارجها، مضيفاً أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة للتعاون ومتابعة أحدث السبل والوسائل فى مجال صيانة الطائرات والتدريب لجميع التخصصات وانطلاقة حقيقية من أجل صياغة مستقبل أفضل للطيران فى إفريقيا.

وأشار وزير الطيران إلى التحديات التي تواجه النقل الجوى العالمي وتمكن قطاع الطيران المدني المصري من مواجهة هذه التحديات بفضل دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية التى تُولى قطاع الطيران المدنى اهتماما كبيراً، حيث قامت وزارة الطيران المدنى فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية الشاملة فى مواصلة مشروعات التطوير لقطاع الطيران المدنى بالمحافظة على العمالة وعدم الاستغناء عنها فى أصعب الأوقات بالإضافة إلى إنشاء خمسة مطارات جديدة كما شهدت باقى المطارات تطوراً كبيراً فى بنيتها الأساسية للعمل على تطوير جودة خدمات المسافرين وتعزيز منظومات السلامة الجوية والأمنية وفق أعلى وأحدث المعايير، فضلا عن مواكبة استراتيجية الدولة المصرية فى المحافظة على البيئة والبدء فى تحويل بعض المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة وفق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى رفع كفاءة أنظمة الملاحة الجوية وإنشاء المركز القومى للمجال الجوى لتسهيل واستيعاب الحركة الجوية المتزايدة بالمجال الجوي المصري.

وعقب الجلسة الافتتاحية، تفقد وزير الطيران المدني، المعرض المقام على هامش المؤتمر المقام خلاله أجنحة الشركات العارضة وعلى رأسها الجناح المتميز للشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة واكاديمية مصر للطيران للتدريب .



يأتى انعقاد المؤتمر فى مصر تقديراً لدورها المحورى فى منظومة النقل الجوى والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدني والمنظمات الدولية والإقليمية بما يعزز التعاون في مجال الطيران مع مختلف دول العالم بصفة عامة والأشقاء الأفارقة بصفة خاصة .

يناقش المؤتمر أوجه التعاون الفنى وتبادل الخبرات والتدريب بين شركات الطيران الإفريقية وشركات صيانة الطائرات والمحركات وأحدث ماوصلت إليه تكنولوجيا صناعة الطائرات فى مجال الصيانة والأعمال الفنية.