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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 7-2-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استمر استقرار  سعر الدولار أمام الجنيه  مع أول تعامل له اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية التي تعمل داخل السوق المصرية البالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا.

سعر البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.23جنيها  للشراء و 30.33جنيها للبيع.

أفضل سعر لشراء الدولار  فى مصر اليوم الاثنين 6-2-2023

سعر الدولار اليوم الجمعة 3 فبراير 2023

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار في بنك التنمية الصناعية ليصل لنحو 29.69 جنيها للشراء و 29.79 جنيها للبيع.

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.15 جنيها للشراء و 30.25 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي المصري.

متوسط السعر 

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 30.25 جنيها للشراء و 30.35 جنيها للبيع منها بنوك "  قطر للوطني الأهليQNB، الأهلي المتحد، HSBC، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الامارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري، الاستثمار العربي ، فيصل الاسلامي،  الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، ميد بنك، بلوم، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات".

أعلي سعر 

و سجل اعلي سعر دولار في البنوك اليوم 30.28 جنيها للشراء و 30.33 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي. 

ارتفاع الاحتياطي 

وفى سياق متصل ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يناير الماضي الي ٣٤.٢٢٤ مليار دولار مسجلا زيادة قدرها 222 مليون دولار.

 سجل حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية العام الماضي نحو ٣٤.٠٠٢مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن الدولة نجحت في سداد ما يقارب من ٢.٥مليار دولار في الشهور الأخيرة كانت مستحقة لصالح المؤسسات الدولية 

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من حصيلة الصادرات المصرية والسياحة وقناة السويس

الاستثمار في أذون الخزانة

ارتفعت أصول البنوك في استثمارات أذون الخزانة والأوراق المالية بنهاية سبتمبر الماضي إلي 4.06 تريليون جنيه مقابل 3.95 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام مقارنة بـ 3.7 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام.

وسجلت  أرصدة  البنوك داخل مصر نحو 1.76 تريليون جنيه في سبتبمر الماضي مقابل 1.65 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 1.7 ترليون جنيه في يوليو 2022؛ فيمابلغت أرصدة البنوك في الخارج لنحو 216.432 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 242,75 مليار جنيه في أغسطس ومقارنة بـ 271.76 مليار جنيه في يوليو 2022.

ووصلت  أصول البنوك ن سجلت 10.823 تريليون جنيه في سبتمبر مقابل 19.511 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 10.24 تريليون جنيه في يوليو 2022.

وبلغ إجمالي أرصدة الإقراض والخصم نحو 3.7 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 3.643 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 3.6 تريليون جنيه في يوليو 2022.

وسجلت جملة رأس المال ضمن خصوم البنوك بنحو 288.804 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 277.912 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقارنة 246.516 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.

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