ريال مدريد يكشف لصدى البلد موقف بنزيما وكورتوا من المشاركة في كأس العالم للأندية

كشف خوان كاميلو، المتحدث الرسمي لنادي ريال مدريد، عن موقف اللاعبين المصابين في الفريق من المشاركة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه للسفر للرباط المغربية، للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي شهدت غياب كلا من كريم بنزيما وتيبو كورتوا وفيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز وإيدير ميليتاو وإيدين هازارد للإصابة.

وقال كاميلو في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" كل المُصابين سيغيبوا بكل تأكيد عن مواجهة الأهلي".

وأضاف:" المُصابون قد يسافروا إلى المغرب للالتحاق بالفريق إذا لزم الأمر بعد ذلك، لكنهم خارج مواجهة الأهلي".

قائمة ريال مدريد

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - لويس لوبيز - لوكاس كانيزاريس

خط الدفاع: داني كارفاخال - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريازولا - أنطونيو روديجير - مارفيل

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - ماريو مارتين - أريباس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو دياز.

ويواجه ريال مدريد نظيره الأهلي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.