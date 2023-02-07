أهالي قرية كيمان المطاعنة بالأقصر يطالبون بإنشاء مستشفى للتأمين الصحي

ناشد أهالي قرية كيمان المطاعنة التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، فى رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع “صدى البلد” الإخباري، وزارة الصحة الموافقة على إنشاء مستشفى للتأمين الصحي.

ويقول المواطن محمد المطعنى، أحد الأهالى المتضررين في رسالته: “نطلب من المسئولين ورئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار عمل مبنى للتأمين الصحي، حيث إن لدينا مستشفى بالقرية مساحته كبيرة، وحتى الآن لم يتم إنشاء مبنى تأمين صحي شامل كباقي القرى، وتم التحدث مع المسئولين بالمحافظة ولم يتم عمل شيء، والقرية تخدم آلاف المواطنين البسطاء”.

وأضاف: “مستشفى كيمان المطاعنة بدون تأمين صحي وبدون طبيب أو ممرضة أو مسعفين لحالات الطوارئ، ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان”، مشيرا إلى أن عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية يجعل المرضى يلجأون للسفر إلى مستشفى إسنا الذى يتوفر به أطباء ويبعد عنهم بمسافة 15 كيلو، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيع أهل القرية تحملها.

وناشد المسئولين بوزارة الصحة ومحافظة الأقصر التدخل وتوفير مبنى للتأمين الصحي وطبيب لتقديم اللازم لعلاج المواطنين فى كل الأوقات، حيث إن المستشفى يخدم آلاف المواطنين البسطاء، وتعتبر القرية أكبر قرى المحافظة من حيث عدد السكان.

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