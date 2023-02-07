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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية كيمان المطاعنة بالأقصر يطالبون بإنشاء مستشفى للتأمين الصحي

صدى البلد

ناشد أهالي قرية كيمان المطاعنة التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، فى رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع “صدى البلد” الإخباري، وزارة الصحة الموافقة على إنشاء مستشفى للتأمين الصحي.

ويقول المواطن محمد المطعنى، أحد الأهالى المتضررين في رسالته: “نطلب من المسئولين ورئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار عمل مبنى للتأمين الصحي، حيث إن لدينا مستشفى بالقرية مساحته كبيرة، وحتى الآن لم يتم إنشاء مبنى تأمين صحي شامل كباقي القرى، وتم التحدث مع المسئولين بالمحافظة ولم يتم عمل شيء، والقرية تخدم آلاف المواطنين البسطاء”.

وأضاف: “مستشفى كيمان المطاعنة بدون تأمين صحي وبدون طبيب أو ممرضة أو مسعفين لحالات الطوارئ، ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان”، مشيرا إلى أن عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية  يجعل المرضى يلجأون للسفر إلى مستشفى إسنا الذى يتوفر به أطباء ويبعد عنهم بمسافة 15 كيلو، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيع أهل القرية تحملها.

وناشد المسئولين بوزارة الصحة ومحافظة الأقصر التدخل وتوفير مبنى للتأمين الصحي وطبيب لتقديم اللازم لعلاج المواطنين فى كل الأوقات، حيث إن المستشفى يخدم آلاف المواطنين البسطاء، وتعتبر القرية أكبر قرى المحافظة من حيث عدد السكان.

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال رقم: 0115868009 

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

وزارة الصحة محافظة الاقصر حالات الطوارئ صحة المواطنين الوحده الصحيه تأمين صحى شامل المستشفيات الخاصة

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