علوم البحار: مصر قد تتعرض لتسونامي..و20 دقيقة مدة وصول الأمواج إلى الشواطئ

قال الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، أن الإسكندرية والسواحل الشمالية، سبق وأن شهدت حدوث تسونامي، مشيرا إلى أن أمواج تسونامي يكون لها 3 أسباب، الأول هو حدوث انهيار في سطح الأرض، حيث إن جزءًا من الأرض ينهار ويدفع المياه ونسبة حدوثه 5 %، ويليه البراكين ونسبة حدوثها 10 % وهي عبارة عن انفجار يؤدي إلى اندفاع المياه.



وأضاف زكريا " لصدى البلد " ، أن السبب الأكبر والذي يتسبب في حدوث تسونامي بنسبة 90 % هو الزلازل ولكن لابد أن يكون قويًا ويحدث به تصادم في الطبقات والعمق الذي يُسبّب تسونامي قد يصل 3000 متر لتتوجه الأمواج إلى الشواطئ .



وأشار “ رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد” إلى أنه بالنظر في التاريخ فقد تعرّضت الاسكندرية للغرق مرتين عامي 365 و1303م، وبذلك من الممكن أن نشهد موجات تسونامي تضرب السواحل الشماليه كل 700 عام ، حيث أن بداية القرن العشرين يكون قد مر 700 عام جديده ، وذلك حال حدوث زلزال كبير داخل البحر إلا أن تلك هي مجرد تكهنات بالرجوع للتاريخ ، مؤكدا أنه في حالة حدوث زلزال يتسبب في نسونامي، ستصل الموجات إلى الشواطئ في وقت يستغرق من 20 إلى 45 دقيقة على الأقل لإبلاغ الجميع والتحرّك.





توابع زلزال تركيا لن تسبب تسونامي

وكان قد أكد الدكتور عمرو زكريا ، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، أن زلزال تركيا لم يقترب من البحر ولن يكون له أي توابع داخل البحار لعدم حدوثه داخل المياه، إنما وقع في البر ، وبالتالي لن يتسبب في حدوث موجات تسونامي سواء في السواحل الشمالية لمصر مثل مدينة الإسكندرية أو دول أخرى.

وكان قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه قد سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل و التابعة للمعهد يوم الاثنين هزة أرضية علي بعد 691 كيلومتر شمال رفح.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان رسمي له الان أن بيانات الهزة الأرضية الجديدة كالتالي :

تاريخ الحدوث : 6 فبراير 2023القوة : 7.7 درجة علي مقياس ريخترخط العرض: 14.38 شماالخط الطول : 21.37 شرقاالعمق: 10 كم

و ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الارواح و الممتلكات

وتعرضت مصر صباح اليوم إلي زلزال اليوم، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح اليوم، الإثنين الموافق 6 يناير 2023 هزة أرضية علي بعد 691 كيلومتر شمال رفح شعر بها سكان القاهرة.

ووقع زلزال اليوم ما بين الأراضي التركية والسورية، ووقع في تمام الساعة 3 و17 دقيقة، وان قوته 7.7 علي مقياس ريختر علي خط العرض: 37.13 شمالا، خط الطول : 37.09 شرقا، العمق: 18.30 كم.

